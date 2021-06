30 juin de 17h à 18h30 : nouveau rendez-vous de la chaire cyber CNI

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Jeudi 30 juin de 17h à 18h30

Programme et inscription : https://talk.cybercni.fr/

La série de conférences Cyber CNI est un événement mensuel gratuit qui a lieu le dernier mercredi du mois de 17h à 18h30.

L’événement consiste en un exposé d’expert d’environ 40 minutes, suivi d’une discussion de 30 minutes.

La série de conférences Cyber CNI Speaker vise à sensibiliser tous les publics aux questions de cybersécurité et à mieux les faire comprendre. Elle veut permettre un dialogue continu entre les experts de l’industrie et des universités et le grand public, (citoyens, familles, étudiants, entreprises, organismes publics ...). Les événements se déroulent dans le Grand Amphithéâtre d’IMT Atlantique à Rennes (Cesson-Sévigné) et sont diffusés en direct sur Youtube, permettant une participation à distance au niveau mondial et comprenant un outil pour participer à la discussion.

Si vous avez raté les premiers rendez-vous, toutes les conférences sont disponibles sur Youtube : https://www.youtube.comTalkCyberCNI.