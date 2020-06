30 juin 2020 de 10h à 12h15 : L’AFCDP vous invite à sa conférence annuelle

juin 2020 par Marc Jacob

Malgré le contexte actuel, les équipes de l’AFCDP se sont mobilisées pour offrir à ses adhérents une conférence avec des interventions de qualité, comme chaque année, mais en version connectée. Accessibles en visioconférence, ces interventions auront lieu depuis un studio d’enregistrement et seront animées par Philippe Salaün, Secrétaire général de l’AFCDP. Vous pourrez interagir en temps réel en posant vos questions via un « chat » de discussion.

LE PROGRAMME

10h00 : Ouverture de la conférence par Paul-Olivier Gibert, Président de l’AFCDP

Appliquer le privacy-by-design aux services en ligne : l’exemple de Qwant Guillaume Champeau, Directeur Ethique & Affaires Juridiques, Qwant A travers l’exemple du moteur de recherche Qwant, l’intervention expliquera pourquoi et comment les principes de minimisation des données et de protection par défaut imposés par le RGPD peuvent être respectés par les services en ligne, afin de développer un écosystème numérique plus durable, dans lequel la souveraineté de l’individu est mieux préservée. Seront ainsi abordées les conséquences des choix techniques et de modèle économique faits par le moteur de recherche, ainsi que son application du droit à l’oubli.

Présentation du baromètre de la cyber sécurité 2020

Alain Bouillé, Délégué général du CESIN (Le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique)

Afin de mieux cerner l’état de l’art et la perception de la cybersécurité et de ses enjeux au sein des grandes entreprises françaises, le CESIN publie chaque année depuis 2015, son baromètre annuel. L’association dévoile aujourd’hui les résultats de cette enquête indépendante et exclusive menée auprès de ses membres, Responsables Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) des grands groupes français.

L’identité numérique va devenir indispensable au quotidien

Christine Hennion, Députée des Hauts de Seine

L’arrivée de la nouvelle carte d’identité biométrique en 2021 doit être couplée au déploiement d’une solution d’identité numérique. La députée Christine Hennion (LaREM), co-rapporteure de la mission parlementaire sur le sujet explique les enjeux.