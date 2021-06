30 juin - 1er juillet : Semperis : Programme de la conférence HIP (Hybrid Identity Protection) qui se tiendra en Europe

juin 2021 par Marc Jacob

Les meilleurs experts de la sécurité parleront des avancées en gestion et de la protection des identités dans les environnements hybrides, avec notamment la présence des MVP Microsoft (Most Valuable Professional) Tony Redmond et John Craddock

La conférence virtuelle HIP Europe se tiendra le mercredi 30 juin et le jeudi 1er juillet

Semperis, le pionnier de la cyber-résilience basée sur l’identité pour les entreprises, annonce l’édition 2021 de la conférence virtuelle HIP (Hybrid Identity Protection) en Europe, qui se tiendra les 30 juin et 1er juillet 2021. Première édition européenne de la série de conférences primées sur la protection de l’identité hybride, HIP Europe réunira des experts travaillant à la frontière entre identité et sécurité pour nous emmener à la découverte des dernières tendances et des défis de gestion des environnements hybrides et multicloud.

Les conférenciers incluront le MVP Microsoft, Tony Redmond, surnommé le Parrain d’Exchange et auteur de nombreux livres et blogs sur Microsoft Exchange et Office 365, et John Craddock, MVP pour l’annuaire ActiveDirectory de Microsoft et gourou des identités, qui a joué un rôle clé dans l’architecture des solutions d’identité et de sécurité pour des leaders de l’industrie, tels que Microsoft, le gouvernement britannique et des entreprises multinationales.

Les organisations peinent à faire face à la prolifération des cyberattaques, le tristement célèbre piratage de la chaîne logistique de SolarWinds et celui mené par Hafnium sur Microsoft Exchange, qui ciblent les systèmes d’identité, notamment Active Directory. HIP Europe mettra en relation des gourous de la technologie et des praticiens dans un environnement propice à l’échange d’informations et au partage d’expérience pour atteindre l’objectif final, : rendre les applications et les réseaux plus sûrs.

La conférence HIP est reconnue comme le forum éducatif de référence pour les responsables de la cybersécurité. Tout d’abord établie aux États-Unis et maintenant présente en Europe, cette série de conférences a été conçue pour valoriser les compétences des professionnels de l’informatique et de la cybersécurité au moyen de démonstrations très techniques, de tables rondes d’experts et de networking. Les participants y découvriront les meilleures pratiques des experts locaux de la gestion d’identité et d’accès (IAM) ainsi que des MVP (Microsoft Most Valuable Professionals). Ils pourront échanger avec des pairs confrontés à des défis d’infrastructure et de sécurité similaires.

Thèmes clés du programme

Le programme de cette conférence sur deux jours regorge de nouvelles perspectives pour les praticiens, de la discussion de l’avenir de la sécurité sur le cloud à l’identification et la récupération en cas de violation du répertoire et de cyberdésastres. Les thèmes clés incluent :

● L’avenir de Microsoft Cloud Services. Au cours de cette séance, Tony Redmond abordera les aspects économiques, l’ingénierie logicielle, les écosystèmes et le contexte de Microsoft 365, et parlera de la fiabilité et de la sécurité d’Office 365.

● L’avenir de l’identité : Identificateurs décentralisés (DID) et informations d’identification vérifiables (VC) Cette intervention de John Craddock servira d’introduction à l’avenir de l’identification avec les identificateurs décentralisés (DID) et les informations d’identification vérifiables (VC). Que se passerait-il si les utilisateurs possédaient leur identité sans dépendre des fournisseurs d’identité et ne devaient la prouver qu’une seule fois, puis seulement utiliser cette preuve aussi souvent que nécessaire ?

● Sécurité sur le cloud : Qu’est-ce qui nous attend ? Fournir un moteur de gestion de la sécurité hybride simple et unifié capable de couvrir un espace hétérogène incluant le site local, un centre de données partagé et le cloud est un défi clé. Cette session esquisse le paysage actuel de la sécurité sur le cloud et les défis qui attendent les organisations hybrides.

● Déploiement d’une infrastructure Zero Trust Cette session démontrera comment appliquer les principes Zero Trust dans une infrastructure cloud hybride Microsoft, en s’appuyant sur la pile de sécurité Microsoft avec Azure AD, les fonctionnalités de contrôle et de gestion de l’accès conditionnel, et la suite Microsoft 365 Defender.

John Craddock, intervenant et gourou de l’identité explique : « Quasiment toutes les organisations consomment des services dans le cloud et envisagent d’y porter leurs propres services, afin de créer des environnements collaboratifs à haute valeur ajoutée, assurant l’accès de leurs utilisateurs, partenaires et consommateurs. Les frontières de la sécurité s’étendent et s’adaptent au fil de la création de ces nouveaux systèmes hybrides. Avec ces frontières élastiques, l’identité devient un composant essentiel de la sécurisation de nos ressources et de la gestion du contrôle d’accès. Lors de la conférence HIP, les participants pourront apprendre auprès de leaders de l’industrie comment identifier les vulnérabilités potentielles et protéger leurs systèmes. Un changement de paradigme est sur le point de se produire avec l’identité décentralisée et les informations d’identification vérifiables. Mon intervention expliquera les avantages de cette nouvelle technologie fascinante. »

Guido Grillenmeier, DSI de Semperis et ancien MVP pour les services d’annuaire Microsoft, complète : « Nous sommes ravis d’organiser la conférence HIP en Europe pour la première fois. Elle promet de réunir les meilleurs experts de l’identité hybride pour aborder des sujets aussi brûlants que l’avenir des services cloud, la sécurité sur le cloud et l’identité elle-même. Zero Trust est la stratégie à adopter absolument si vous ne voulez pas que l’on vole les clés de votre royaume, vos comptes aux privilèges les plus élevés, que ce soit sur site ou sur le cloud. HIP Europe permettra de découvrir les meilleures pratiques de sécurité. En raison de la pandémie, il s’agira d’une expérience purement virtuelle et la participation sera gratuite. Les professionnels de la sécurité pourront discuter des enseignements à tirer des cyber-incidents les plus récents, de leur expérience de la récupération après une attaque et de comment défendre les environnements modernes contre les menaces émergentes. »

HIP est un événement mondial organisé par Semperis, qui s’est tenu pour la première fois en 2016 et a depuis gagné plusieurs prix, notamment l’édition 2021 des Globe Business Awards – Gold Winner, Achievement of the Year dans la catégorie Live Events, les Cybersecurity Excellence Awards en 2020 – Best Cybersecurity Conference, les Golden Bridge Business and Innovation Awards – Gold Winner, Live Event of the Year, et les IT World Awards 2020 – Bronze Winner, Security Awareness Computer-Based Training.

Les participants à HIP Europe pourront obtenir jusqu’à 12 crédits de formation continue (CPE).

Le programme complet de la conférence est disponible : https://www.accelevents.com/e/HIPEu...

L’inscription est gratuite : https://www.accelevents.com/e/u/che...