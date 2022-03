30 et 31 mars : L’Alliance FIDO annonce un sommet virtuel

mars 2022 par Marc Jacob

L’Alliance FIDO a le plaisir d’annoncer son premier sommet virtuel Authenticate de 2022 : « The FIDO Fit in Commerce » : Explorer le présent et l’avenir de l’authentification dans les secteurs de la banque, de la distribution, de la crypto et de la blockchain. Le sommet est sponsorisé par Daon, Keyless et Nok Nok.

Les participants auront l’occasion de découvrir comment les experts du domaine abordent les défis d’authentification auxquels sont confrontés tous les acteurs du commerce aujourd’hui, et de comprendre le rôle inestimable de FIDO dans le secteur. Le programme, dont l’objectif est de fournir des perspectives spécifiques au marché, sera diffusé le 30 mars aux États-Unis (de 14:00 à 17:30 EDT) et le 31 mars en Europe (de 14:00 à 17:30 CET).

La fraude aux paiements en ligne est en hausse dans le monde entier, avec des pertes estimées à 20 milliards de dollars l’année dernière. Parallèlement, une étude de Forrester suggère que les mauvaises expériences de paiement en ligne entraînent pour les marques des pertes de plus de 18 milliards de dollars par an, en abandons de panier. Cet événement invite les acteurs de la banque, du commerce, de la crypto et de la blockchain à apprendre comment répondre à la nécessité de fournir une authentification plus simple et plus forte aux utilisateurs, et pourquoi les normes FIDO sont rapidement devenue une clé de voûte pour l’avenir du commerce.

Au programme, des présentations d’institutions financières, de fournisseurs de solutions et d’analystes du secteur majeurs pour explorer :

• L’authentification actuelle dans le commerce et ses défis

• Les avantages et les risques des différentes méthodes d’authentification

• Les principales exigences en matière de confidentialité et de réglementation, et leur évolution

• La nécessité d’une authentification forte et moderne pour le commerce

• Des cas d’utilisation et des conseils pratiques pour le déploiement des normes FIDO

• L’avenir de l’authentification dans le commerce

Les intervenants incluent des dirigeants de RH-ISAC, eBay, Gemini, Goode Intelligence, PLUSCARD, Entersekt, LoginID, the Greensheet, IDnow et bien plus encore.

Inscrivez-vous gratuitement et consultez le programme de l’événement ici. Toutes les sessions seront également disponibles à la demande après la deuxième diffusion.