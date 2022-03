30 Juin et 1er juillet 2022 : La conférence Tech internationale ICT Spring 2022 dévoile son nouveau format « Beyond Frontiers »

mars 2022 par Marc Jacob

ICT Spring est devenu l’événement incontournable du Luxembourg, et l’une des plus grandes conférences tech européenne. Organisé par Farvest à LuxExpo the Box les 30 juin et 1er juillet 2022, cet événement promet d’inspirer un large éventail de professionnels autour des grands enjeux liés à la technologie et l’innovation. Des sujets aussi variés que l’industrie florissante de la finance et de la technologie, le futur de l’économie, la souveraineté européenne en matière de gestion des données et de cloud computing, des initiatives liées à la digitalisation de la supply chain, la sécurité informatique, les technologies liées au secteur de la santé, l’entreprenariat, et aussi l’effervescence entourant le secteur spatial.

Pour la 12ème année consécutive, et étant devenue une référence pour la communauté tech internationale, l’objectif d’ICT Spring reste d’encourager la rencontre entre les décisionnaires de différents secteurs – notamment ICT et finance -, les chargés d’innovation, les chercheurs, les startups, sans oublier les spécialistes du capital-risque. Le thème de cette nouvelle édition est « Beyond Frontiers », afin de remettre en perspective les challenges d’aujourd’hui dans la création du monde de demain.

Des invités de renom au programme

Le besoin d’une société plus ancrée dans le digital, accentué notamment durant la pandémie, induit de repenser notre rapport à la technologie dans notre vie, que cela soit dans les sphères privée, publique, ou professionnelle. ICT Spring reviendra dès lors sur les nouvelles frontières liées au monde du travail, à la sécurité, à la santé, à l’industrie ou encore la confidentialité. Warner Media, N26, Google, SAP, Tech Crunch, Future World Foundation, UBS, Ferrero, Air Liquide sont quelques-unes des grandes marques avec lesquelles les visiteurs pourront partager des idées, en plus des nombreuses délégations internationales présentes pour l’occasion. Les participants pourront donc en apprendre plus sur les nouvelles générations de contenu, pourquoi être – ou ne pas être- présent dans le métaverse, les nouvelles opportunités créées par l’utilisation des NFTs, les secrets de la mise en place de la plus grande exposition internationale – Expo Dubai 2020, l’avènement du ecommerce en Europe, les dernières tendances en matière de cybersécurités et beaucoup d’autres sujets clés.

Un programme aux multiples facettes avec la mise en avant de trois grands sujets par jour

Des demi-journées thématiques sont proposées aux visiteurs, afin que chacun puisse trouver le programme qui lui correspond le mieux et favoriser des rencontres ciblées avec des professionnels de leurs secteurs :

• FinTech : The next chapter of finance ; Data to unlock payments innovation and customer experiences

• Tech/ IT : Beyond Frontiers (Metaverse, NFT, next generation of content, future of economy), Cyber Defense and Incident Response ; Digital Sovereignty powered by the Data and Cloud Economy ; the digitalization of the supply chain

• Space : EU Technological Sovereignty empowered by secure connectivity ; Accelerating the use of space for the benefits of the society

• HealthTech : the future of connected Healthcare ; Bringing Care to Home

• Entrepreneurship : Empowering tech communities ; The importance of measuring the evolution and development of ecosystems ; Using innovation to address global challenges

Des expériences immersives à vivre au cœur du salon d’exposition Il y a un moment pour tout à ICT Spring, que ce soit pour apprendre ou expérimenter ! Chaque année, plus de 50 startups rejoignent la zone d’exposition pour présenter leurs produits et leurs services du moment. À cela s’ajoute la présence d’organismes officielles de l’écosystème luxembourgeois ainsi que des entreprises tech de renom.

La réalité virtuelle sera largement représentée et les visiteurs se verront proposer des expériences inédites, comme par exemple le déplacement d’objets par la pensée.

Nouveau cette année, la zone d’exposition accueillera des pavillons internationaux afin de mettre en lumière certains pays ou hubs technologiques. Ces derniers mettant en avant leurs challenges et les sociétés les plus innovantes.

Des événements spécifiques pour agrémenter l’expérience

Empreint des grandes tendances actuelles et pour cette nouvelle édition physique, l’organisateur de l’événement Farvest s’associe avec l’artiste Sumo, le pionnier du Métavers au Luxembourg Mathias Keune, et le centre luxembourgeois LHoFT dédié à la FinTech, pour proposer aux participants une immersion unique dans l’univers des NFT. Aussi, et en exclusivité à l’occasion d’ICT Spring, Sumo – qui a récemment créé le design du Boing 737 de Luxair- prépare une collection unique de NFT, intitulée « Beyond Frontiers ». Pendant deux jours consécutifs, les visiteurs pourront assister à des ateliers et des autres événements spécifiques, avec des experts de toute l’Europe. Enfin, ICT Spring ne serait rien sans sa grande soirée le premier jour de l’événement. Une soirée qui se veut festive et à ne pas manquer pour découvrir Luxembourg sous un autre angle, et faire des rencontres différemment.

Luxembourg : un tremplin vers l’Europe

ICT Spring se déroule au Luxembourg, un emplacement idéal. En effet, facile d’accès depuis d’autres capitales européennes, le pays a beaucoup à offrir étant une nation reconnue certes pour son centre financier, mais aussi pour ses nombreuses initiatives dans le digital et le spatial.

Le pays est le premier centre financier de la zone Euro, et se place dans le top 5 mondial des pays en matière de finance durable, et dans le top 3 au niveau européen. Il est également classé comme le deuxième centre de fonds d’investissement du monde. Il n’y a donc pas de meilleur moyen de rester au-devant des tendances qu’en venant échanger avec les professionnels de la finance au Luxembourg.

Il est aussi à noter que le Luxembourg faisait partie des premiers membres de l’Union Européenne à croire en une nouvelle vision du cloud, une souveraineté européenne en matière de données, et il l’a officiellement adoptée en mars 2021 en lançant son hub régional GAIA-X. De plus, avec la quantité et la complexité croissantes des données générées aujourd’hui, les besoins en puissance de calcul deviennent importants. Dans ce contexte, le Luxembourg a lancé en juin 2021 l’un des huit superordinateurs hébergés et testés en Europe, appelé MeluXina, sous l’impulsion de l’entreprise commune EuroHPC. Enfin, en 2018, le Luxembourg a officiellement ouvert son Agence Spatiale Luxembourgeoise. Saviez-vous que le plus grand réseau privé de satellites au monde était géré depuis le Luxembourg ? Le pays est une terre d’opportunités. Il est innovant, soutenu par des infrastructures publiques solides, il bénéficie d’un cadre juridique sur mesure et propose des programmes de soutien pertinents. Une occasion unique d’entrer dans le futur, en rejoignant les participants de l’événement, appelés springers, à Luxembourg les 30 juin et 1er juillet prochains !

Plus d’informations sur ictspring.com