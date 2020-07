3 septembre : Université d’Été HEXATRUST 2020 « Vers une Autonomie Stratégique Européenne »

juillet 2020 par Marc Jacob

A contexte spécial, format spécial ! La 6ème édition de l’Université d’Eté d’HEXATRUST prend, cette année, une forme inédite et se scinde en deux événements : le 3 septembre une plénière en format digital, puis la Garden Party dès 19h30 en physique. Les 14 et 15 septembre les rencontres d’affaires.

La 6ème édition des Université d’été d’HEXATRUST est confirmée le jeudi 3 septembre et compte bien marquer pour une nouvelle année consécutive la rentrée des professionnels de la filière Cybersécurité et Cloud de confiance. « Plus que jamais cette édition dénote, notre volonté de bâtir une 3ème voie dans le numérique, et de fédérer l’ensemble de l’écosystème pour ce faire, autour de défi et projet ambitieux à l’heure de la relance ! L’Europe doit se donner les moyens de créer son industrie numérique, et c’est à nous tous, Chefs d’entreprise, Responsables politiques, Acheteurs, Utilisateurs de créer les contours de notre future souveraineté numérique européenne » Exprime Jean-Noël de GALZAIN, président d’Hexatrust.

Pour assurer le respect des règles sanitaire en vigueur, un format spécial est prévu pour lancer la rentrée et annoncer les actualités de la filière, proposer un lieu d’échange entre l’écosystème et découvrir les pépites et les leadeurs du secteur.

Pour Servane Augier, Membre du Bureau Hexatrust et Directrice Générale Déléguée de 3DS Outscale « L’UEHT c’est le moment où on se rassemble pour faire émerger une filière européenne forte. L’idée c’est que nous sommes tous acteurs pour faire émerger une souveraineté française d’abord, mais européenne et c’est de notre responsabilité collective de faire en sorte que les entreprises existent et que les industriels utilisent les services français. L’endroit qui fait coïncider l’offre et la demande c’est l’UEHT ».

Le jeudi 3 septembre 2020 dès 14h30 :

La plénière de 14h30 à 16h30 en format digital.

Intitulée "Les contours d’une future souveraineté numérique européenne", le programme complet de cette plénière, ses intervenants et les liens d’inscription seront disponibles sur le site : https://www.hexatrust.com/universit... edition/

La Garden Party dès 19h30 en physique.

Le cocktail de la rentrée Cyber & Cloud sera réservé aux représentants d’Hexatrust et leurs invités pour des raisons sanitaires.

Les 14 & 15 septembre 2020 se dérouleront les RDV d’affaires en ligne de la transformation numérique :

HEXATRUST est le Partenaire Cyber et Cloud des Rendez-vous d’affaires en ligne B2B “CONNECT by COGES EVENTS” et profite de l’attractivité internationale de cet événement afin de lancer les Rendez-vous d’Affaires de la Transformation Numérique et accélérer les projets Cyber et Cloud de la rentrée.

À propos d’HEXATRUST

HEXATRUST, est le groupement d’entreprises innovantes, des leaders du cloud computing et de la cybersécurité. Les solutions labellisées Hexatrust répondent toutes à des exigences techniques de maturité et sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations et s’inscrivent dans des logiques de certification et de souveraineté. Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber. http://www.hexatrust.com/