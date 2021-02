3 mars 2021 : ABB poursuit ses « Virtual Innovation Shows »

Les habitudes des travailleurs sont en perpétuelle évolution avec la hausse du télétravail. Les « Innovation Shows » réunissent un panel d’experts ABB qui étudient les divers sujets comme l’importance croissante de la sécurité des bâtiments et l’adoption accélérée des technologies numériques.

Ces événements en ligne interactifs abordent les principales tendances qui façonnent la nouvelle génération de solutions sûres, intelligentes et durables dans l’habitat, les espaces professionnels ou bien encore l’industrie. Elles mettent l’accent sur le bien-être, la sécurité, la fiabilité ou la meilleure qualité de vie qu’offrent ces bâtiments connectés du futur.

ABB organise le mercredi 03 mars 2021 de 16h00 à 17h00 une session consacrée aux solutions pour les salles de serveurs des DataCenters. Face à la demande exponentielle d’hébergement des données, de nombreux bâtiments dédiés aux DataCenters ont vu le jour. Depuis plusieurs années, ABB s’impose en précurseur et en moteur de l’automatisation des DataCenters. L’industrie dynamique et rapide des DataCenters a besoin de solutions plus sûres, plus intelligentes et plus durables. Les experts présenteront les solutions évolutives d’ABB pour la distribution d’énergie des salles de serveurs qui augmentent la fiabilité et la sécurité afin de protéger, surveiller et connecter les centres de données, tout en minimisant les coûts et maximisant la valeur des investissements. Ainsi, la maintenance n’a jamais été aussi simple. L’innovation au cœur des « Virtual Innovation Shows »

Oliver Iltisberger, président de la division Smart Building d’ABB, déclare : « L’innovation est dans nos gênes et, dans le climat actuel, nous recherchons constamment de nouvelles pistes pour créer un monde sûr, intelligent et durable à l’aide de solutions connectées. Les « ABB Virtual Innovation Shows » réuniront une multitude de spécialistes du monde entier afin de discuter de la façon dont les installateurs et les concepteurs peuvent mettre à profit les technologies basées sur l’Internet des Objets pour créer les bâtiments et les habitats du futur, qui se devront d’être intelligents, agréables et économes en énergie ».

Lors de ces évènements, les participants ont l’occasion d’apprendre et de comprendre les diverses solutions et technologies utilisées par ABB. Les clients peuvent également participer à une discussion interactive avec des experts d’ABB sur les spécificités techniques des produits.

« Très présent depuis toujours dans les événements industriels majeurs, ABB reste à l’écoute de ses clients, ce qui nous aide à façonner notre pensée et nos solutions futures. Nous maintenons le contact avec nos clients avec la démonstration de nos solutions innovantes de manière interactive et intuitive. », ajoute Iltisberger.

