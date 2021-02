3 lauréats récompensés dans le cadre du Prix de la startup FIC 2021

février 2021 par Marc Jacob

Organisé conjointement par la Gendarmerie nationale et CEIS, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, le FIC remet chaque année, grâce à un jury de haut niveau composé de représentants de l’écosystème français de la cybersécurité, le Prix de la startup FIC. Il a pour objectif d’encourager l’innovation et l’entreprenariat dans le secteur de la cybersécurité. Parrainé par Atos, avec le soutien du CESIN, le Prix de la startup FIC remis dans le cadre du Forum International de la Cybersécurité, récompense cette année trois startup : GitGuardian, Prix de la startup FIC - Hackuity, Prix du Jury et Ubble, Coup de cœur du Jury.

Zeina Zakhour, Global CTO Digital Security, Atos : « L’innovation en cybersécurité est un facteur clé du succès de la révolution numérique que nous connaissons aujourd’hui. Nul doute qu’elle continuera à être le fondement sur lequel repose l’adoption sécurisée et sûre de futures tendances technologiques. Alors que la menace cyber n’a de cesse de gagner en complexité et sophistication, ATOS croit fermement en sa responsabilité, en tant qu’acteur mondial de la sécurité numérique, de soutenir l’innovation en cybersécurité. Partenariats et coopération entre acteurs d’envergure mondiale et start ups est essentiel pour s’assurer que tous deux continuent d’innover. A cet égard, je me réjouis, en tant que Présidente du Jury, de pouvoir récompenser l’excellence en innovation ».

[SÉCURITÉ DES API]

GITGUARDIAN, lauréat du Prix de la startup FIC 2021

GitGuardian est une start-up de cybersécurité qui apporte une solution à la fuite de secrets via le code source. Cette fuite de clés d’API, identifiants de bases de données, ou autres identifiants est un problème très répandu qui conduit des informations sensibles à être accessibles et donc compromises, y compris sur des espaces publics. Les solutions GitGuardian permettent d’automatiser la détection de secrets pour prévenir les pertes de données et sécuriser les applications. GitGuardian aide les développeurs, les opérations, les équipes de sécurité et de conformité à sécuriser le développement logiciel, à définir et déployer des politiques de sécurité sur l’ensemble de leurs équipes de développement.

Les solutions de GitGuardian monitorent les dépôts publics et privés en temps réel, détectent les secrets et alertent afin de permettre l’analyse et la remédiation rapide. En 2021, GitGuardian a pour ambition de faire croître son chiffre d’affaires de manière très forte en commercialisant ses solutions non seulement aux États-Unis, marché qui représente actuellement la majorité de son chiffre d’affaires, mais aussi en Europe et bien sûr en France. Le marché Européen devient plus mature concernant la sécurisation du cycle de développement logiciel, et présente un réel potentiel pour la croissance de la start-up.

Jérémy Thomas, CEO GitGuardian : « L’ensemble des collaborateurs de GitGuardian est très fier de ce prix. Le fait qu’un jury de spécialistes de la cybersécurité reconnaisse l’innovation apportée par notre solution de détection de secrets nous conforte dans notre ambition que ce soit au niveau européen ou mondial ».

[GESTION DES VULNÉRABILITÉS]

HACKUITY, distinguée du Prix du Jury - FIC 2021

Créée fin 2018, par l’ex-CTO d’Orange Cyberdéfense, Hackuity compte 13 collaborateurs, à Paris et à Lyon. Corriger les failles en s’attaquant à l’énorme volume de vulnérabilités des entreprises, tel est l’objectif d’Hackuity. Du déjà vu ? Oui, mais ce lauréat du concours de l’innovation BPI 2019 et des Banking Innovation Award Wavestone et Société Générale, fait toute la différence en apportant une somme d’innovations technologiques. Orchestrateur des outils de l’entreprise, Hackuity automatise la gestion des vulnérabilités autour d’une base centralisée et une expérience utilisateur qui favorise la collaboration entre les métiers. La priorisation basée sur la corrélation en continu avec les sources de Threat Intelligence réduit drastiquement le nombre des vulnérabilités critiques. Au final, les temps et les coûts de traitement sont significativement réduits et la posture de sécurité de l’entreprise renforcée.

Patrick Ragaru, fondateur : « Ce Prix du Jury du FIC est une véritable reconnaissance pour Hackuity, qui vient confirmer nos ambitions de croissance, valider la pertinence de nos investissements en termes d’innovation deeptech et notre vision pour une approche automatisée et intelligente d’une pratique fondamentale de la cybersécurité »

[VÉRIFICATION D’IDENTITÉ EN LIGNE]

UBBLE, Coup de cœur du Jury - FIC 2021

ubble est un service de vérification d’identité en ligne, délivrant une promesse simple : offrir la meilleure expérience utilisateur du marché sans compromettre la sécurité grâce à une solution équivalente à un face-à-face. Sa maîtrise du live streaming vidéo et de l’intelligence artificielle, pour capturer les images du document d’identité et du visage, permet une expérience utilisateur fluide, rapide (1min30) et entièrement automatisée. La vérification des vidéos a posteriori par des experts fraude, basés en France et appuyés par des algorithmes, forme un modèle hybride qui garantit le plus haut niveau de fiabilité.

Le service ubble est déjà utilisée en France et en Europe par des banques de premier rang (Société Générale, Crédit Agricole), des fintechs (Younited Credit, Monisnap, Treezor...), des agences d’intérim (Side, Iziwork...), des acteurs de la mobilité (Heetch, Rentacar, Virtuo...) ou des plateformes collaboratives (Stootie...).

Juliette Delanoë, co-fondatrice & Chief Revenue Officer : “L’obtention du Prix Coup de Coeur du Jury FIC 2021 est pour nous une reconnaissance de tout le travail effectué depuis maintenant 3 ans pour développer une solution de vérification d’identité à distance très simple et rapide d’utilisation, aussi fiable qu’une rencontre en face à face dans le monde physique, et respectueuse de la vie privée des utilisateurs de nos clients. Il s’agit d’un élément de réassurance supplémentaire dans la course à la certification de notre solution par l’ANSSI, pour être le ou parmi les premiers Prestataires de Vérification d’Identité à Distance (PVID), que nous espérons obtenir à l’été 2021.”

Guillaume Tissier, président de CEIS, co-organisateur du FIC et associé d’AVISA : “Avec 71% de nouveaux candidats, cette nouvelle édition de la start-up FIC montre une fois encore tout le dynamisme du secteur. Le deuxième Panorama de l’innovation cyber que nous avons réalisé sur la base des 52 sociétés candidates montre une tendance à l’innovation dans les domaines matures de la cybersécurité”. “La liste des précédents lauréats : Alsid, Olvid, CybelAngel, tout récemment promue dans le classement Next40, YesWeHack... témoigne à la fois de la pertinence de ce Prix de la Start-up FIC et de la qualité du Jury*. Et la liste des pépites n’est pas prête de s’arrêter : 73% des start-ups auditées cette année bénéficient du statut de jeune entreprise innovante et 71% d’entre elles envisagent de lever des fonds dans les 6 mois”.

Le Prix de la startup FIC sera remis officiellement pendant le FIC 2021.

Sur 52 candidats, 11 finalistes ont été audités par le Jury du Prix de la start-up FIC 2021 (dans l’ordre alphabétique) : Bfore.ai, CrowdSec, Cryptonext Security, GitGuardian, Glimps, Hackuity, Malizen, Moabi, Red Alert Labs, Ubble et Uniris.

Le FIC, lieu d’innovation en cybersécurité

Au travers du Prix de la startup FIC, l’événement participe activement à l’innovation de la filière cyber, avec notamment un espace innovation sur le salon qui rassemble chaque année de nombreuses startups. Cette année, le FIC accueille une 40aine de startups : les startups candidates et lauréates du Prix de la startup FIC 2021, celles du FIC 2020 et des startups internationales.