3 février 2026 Paris : L’événement Cloud Native & DevOps de référence en France revient en 2026 avec un nouveau nom et un nouveau lieu

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Initialement connu sous le nom de Kubernetes Community Days France, l’événement devient Cloud Native Days France (CND France), pour refléter une vision élargie au-delà du seul cadre des KCD traditionnels, et rassembler l’ensemble de l’écosystème cloud native et DevOps francophone toujours sous le signe de l’open source. Le comité organisateur vise une affluence doublée en 2026, avec 2 000 participants attendus, contre 1 000 en 2023.

« Fidèle à son esprit d’origine, Cloud Native Days France 2026 est organisé par un groupe de bénévoles passionnés de l’écosystème cloud français. L’événement aborde les sujets du moment autour de Kubernetes et du Cloud Native, du DevOps ou encore du Platform Engineering. Il porte haut des engagements de souveraineté numérique, d’inclusion, d’écoresponsabilité et de collaboration communautaire », explique Aurélien Violet, co-organisateur. « Cette édition est bien plus qu’une conférence technique : c’est un projet communautaire. Notre plus grande force, c’est la communauté : elle est à l’origine de l’événement, elle en est le moteur, et elle en fera le succès en 2026. »

Cloud Native Days France 2026 poursuit sa mission : le partage de connaissances techniques et créer un espace d’échange et de rencontre entre les différents acteurs, porté par une équipe bénévole investie et les nombreuses communautés cloud native régionales et francophones (Paris, Lyon, Bordeaux, Aix, Marseille, Montpellier, Luxembourg). L’événement s’inscrit dans une démarche responsable : il met en avant l’open source comme levier d’autonomie numérique, promeut l’inclusivité et s’engage comme en 2023 à limiter son impact environnemental.

Le souvenir marquant de l’édition 2023

Malgré une grève nationale majeure, la première édition alors Kubernetes Community Days France avait affiché complet plusieurs semaines à l’avance. Plus de 1 000 participants avaient répondu présent, avec une keynote très remarquée du créateur de Docker, Solomon Hykes, et la participation des principaux acteurs du cloud et du DevOps.

À propos du Cloud Native Days France

Le Cloud Native Days France est l’événement de référence en France sur les technologies Cloud Native et le DevOps. Organisé par une équipe de bénévoles, il met en lumière les dernières innovations sur ces domaines, avec une priorité aux solutions open source et aux cas concrets applicables en entreprise. L’événement est porté par les communautés cloud native françaises et les conférences sélectionnées par un comité représentatif de l’écosystème.

Après une première édition en 2023 ayant rassemblé plus de 1000 participants, la prochaine se tiendra le mardi 3 février 2026 au 104 (CENTQUATRE) à Paris.

Organisée par et pour les profils techniques comme pour les décideurs, cette conférence francophone s’articule autour de 3 missions : le partage des connaissances techniques, la veille technologique et la rencontre entre les acteurs qui font cet écosystème.

Informations pratiques

📅 Date : Mardi 3 février 2026

📍 Lieu : Le CENTQUATRE-PARIS, 5 Rue Curial, 75019 Paris