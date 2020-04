3 conseils pour les entreprises afin de garder le contrôle de leurs réseaux dans un écosystème en pleine mutation

avril 2020 par Gigamon

Face à la crise sanitaire actuelle, les entreprises sont soumises à un changement sans précédent de leurs modes de travail. Un changement qui pèse sur les équipes IT qui doivent redoubler d’effort afin d’assurer la stabilité et la sécurité des infrastructures. L’occasion pour Gigamon de partager ses conseils sur la méthode à suivre pour les entreprises afin de garder le contrôle de leurs réseaux malgré un écosystème en pleine mutation.

1.Opérer un passage rapide du réseau LAN au WAN : en moyenne, les entreprises ont 59% de trafic est-ouest de plus qu’un trafic nord-sud. Et face aux mesures imposées de télétravail, l’ensemble du trafic LAN doit passer par un VPN. Cette importante transition requiert pour les entreprises d’avoir une visibilité précise de leur trafic. Elles doivent être capables de savoir ce qui se passe au sein de leur réseau, afin de ne passer à côté d’aucune opportunité et ne pas se laisser surprendre par une menace. C’est à cet effet que Gigamon vient en aide aux entreprises et leur permet d’accéder facilement à toutes les informations en mouvement dans une infrastructure en constante évolution.

2.Rester en sécurité malgré les changements auxquels les entreprises font face : étant donné que le trafic des utilisateurs qui se trouvaient auparavant à l’intérieur du pare-feu provient maintenant de l’extérieur, les entreprises doivent plus que jamais adopter une approche Zéro Trust de leur réseau, afin de bénéficier d’une meilleure visibilité et une meilleure détection des menaces.

3.Tirer parti du réseau et des outils dont elles disposent : une réorganisation massive semblable à celle que les entreprises connaissent en ce moment nécessite habituellement un temps de préparation et un coût conséquent. Elles doivent donc trouver un moyen de tirer davantage parti des investissements réalisés dans les infrastructures dont elles disposent actuellement. A cet effet, elles doivent commencer par réduire considérablement le volume de trafic envoyé à chaque outil par un certain nombre de fonctions de transformation.