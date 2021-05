3 ans du RGPD - Quel bilan en matière de cybersécurité ?

mai 2021 par Nabil Bousselham, architecte de solutions informatiques chez Veracode

3 ans - dejà - après l’introduction du Règlement général sur la protection des données, quel bilan peut-on tirer du point de vue de la cybersécurité ? A-t-il permis une accélération de l’innovation IT en vue de protéger les données personnelles ? Quels sont les axes d’amélioration à prendre en compte pour la suite ? Réponse avec Nabil Bousselham, architecte de solutions informatiques chez Veracode.

« Depuis l’introduction de la règlementation RGPD il y a trois ans, nous avons vu un certain nombre d’avancées technologiques avoir un impact sur le paysage de la sécurité. Récemment, l’adoption rapide de ces innovations, combinée à l’accélération de l’adoption du Cloud provoquée par la pandémie, a mis en lumière un nouveau défi lié au RGPD : la résidence des données. En effet, les applications dans le Cloud étaient souvent hébergées en dehors de l’UE. En fournissant des solutions SaaS-natives de test de la sécurité des logiciels hébergés dans l’UE, nous permettons à nos clients de l’UE de répondre aux exigences réglementaires et organisationnelles tout en continuant à fournir des logiciels sécurisés rapidement et facilement.

3 ans après la signature de la réglementation, il est important de reconnaître l’impact de l’évolution du paysage sur le travail des développeurs qui doivent continuer à innover et à créer des applications. La protection des données et la sécurité des applications reposent sur la collaboration entre les équipes informatiques, les développeurs et les experts en sécurité. Le nombre d’amendes liées au RGPD augmente à mesure que se multiplient les moyens d’enfreindre les règles de protection des données. Il est donc primordial de mettre en place de bonnes pratiques de codage sécurisé dès le départ. »