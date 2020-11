3 Décembre 9h30 à 12h30 - Sophos Evole - Cybersecurity Summit

novembre 2020 par Marc Jacob

Rejoignez les experts Sophos pour découvrir comment utiliser les dernières innovations en matière de protection et de prévention pour garder une longueur d’avance sur les hackers. Que vous soyez nouveau chez Sophos, un client ou un partenaire existant, vous comprendrez mieux comment les attaques se transforment en infractions à grande échelle et les mesures que vous pouvez prendre pour les arrêter.

Au cours de cette matinée, accédez aux sessions à la demande pour approfondir les problématiques qui vous intéressent le plus.

Pendant l’événement :

Découvrez les dernières menaces et tendances en matière de cybersécurité et comment adapter vos défenses pour rester en sécurité

Visionnez de vrais exemples avec des démonstrations de piratage en direct et la manière dont les pirates ciblent les entreprises

Apprenez des analystes et experts du secteur sur les stratégies de cybersécurité émergentes et les innovations de solutions techniques

Accédez gratuitement à des conseils en cybersécurité pour connaître en profondeur les solutions de Sophos en action

Programme

9:30

Sophos Evolve - Bienvenue

Erik Farine, Regional Director France et BNL, Sophos

Kris Hagerman, CEO, Sophos

Erik introduira cette matinée, puis Kris interviendra en vous donnant son point de vue sur les défis de cybersécurité auxquels les entreprises de toutes tailles sont confrontées aujourd’hui. Il examinera ce que les récents changements dans la façon dont nous vivons et travaillons signifient pour ceux qui sont chargés de sécuriser les utilisateurs et les données, et fournira des informations sur la façon dont Sophos évolue pour relever le défi.

9:45

Live Hacking Demo : Hacking the Human

Damien Bancal, Social Engineer & Ethical Hacker

Damien parlera de la manière dont les cybercriminels s’adaptent à nos nouvelles façons de vivre et de travailler et vous guidera à travers les réalités et les défis de la cybersécurité. Damien présentera différentes attaques afin de sensibiliser les utilisateurs aux méthodes utilisées par les criminels pour accéder aux données ou systèmes.

10:15

Rapport Sophos sur les Menaces 2021

John Shier, Senior Security Adviser, Sophos

Cette session présentera le lancement du rapport sur les menaces 2021, fournissant des informations sur les tendances émergentes et en évolution en matière de cybersécurité. John sera présent pour discuter des résultats et répondre à vos questions.

10:45

Comprendre Votre Profil de Risque en Cybersécurité

Gilles Sarquiz, Sales Engineer, Sophos

Gilles réalisera un état des lieux du profil et des situations à risques en cybersécurité, des revues des politiques de base, de la gestion à la planification. Vous obtiendrez une vue d’ensemble de ce que vous devez évaluer et de la manière dont vous pouvez le faire.

11:15

Stratégie Cybersecurity Evolved

Laurent Gentil, Director of EMEA Sales Engineering and Professional Services, Sophos

Laurent discutera de la façon dont les pirates informatiques et les menaces évoluent constamment, et comment Sophos continue de faire évoluer la cybersécurité pour être plus prédictive et adaptative - en développant un système de cybersécurité capable de répondre, de penser et de s’améliorer par lui-même.

12:00

Approfondissement Technique : Comment Arrêter le Top des Menaces 2020 ?

Benjamin Mercusot, Sales Engineer, Sophos

Benjamin reprendra là où les experts se sont arrêtés avec les principales menaces pour 2020 et vous guidera à travers les technologies et les stratégies dont vous avez besoin pour vous assurer que vous êtes protégé contre elles. Il présentera des cas d’utilisation réels et vous donnera des conseils sur les meilleures pratiques pour améliorer votre posture de cybersécurité.

- Inscrivez-vous pour en savoir plus sur l’agenda et réservez votre place dès aujourd’hui au Sophos Evolve - Cybersecurity Summit