29 novembre au 1er décembre 2021 La chaire cyber CNI organise sa 4ème « université d’hiver » à Rennes sur le thème « Future-IoT : IoT meets Cyber »

septembre 2021 par Marc Jacob

Cet événement s’adresse aux doctorants, étudiants en Masters, salariés en formation continue, industriels, académique en France et à l’international.

Il est ouvert à tous gratuitement en live sur YouTube et LinkedIN. Mais pour ceux qui souhaitent participer en mode interactive ou sur place à cette 4ème édition, l’inscription est à partir de 30, avec l’avantage de discuter de ses travaux avec d’autres participants, de pouvoir participer aux challenges industriels en teams et de rencontrer de nombreux experts du secteur de la cybersécurité (académiques et industriels) - https://school.future-iot.org/speak...

Le nombre de participants à Rennes sur place est limité à 40 personnes. Le nombre de participants en ligne n’est pas limité.

Voici le lien sur le programme : https://school.future-iot.org/4th-f...

Et le lien pour inscription avant le 15/10/2021 https://school.future-iot.org/register