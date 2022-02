29 mars Webinar SNS Security et Fortinet - SD-WAN : Comment déployer simplement et rapidement votre infrastructure ?

février 2022 par Marc Jacob

Participez à notre webinar organisé le 29 mars avec FORTINET sur le SD-WAN.

Depuis quelques années déjà, le SD-WAN est sur le devant de la scène. Ses utilisateurs sont conquis et ses avantages ne sont plus à prouver : amélioration de l’expérience utilisateur, évolutivité simplifiée dans le temps, réduction des coûts. Pour autant, son déploiement apparaît parfois comme trop long et complexe et décourage de facto, certaines directions informatiques, à sauter le pas.