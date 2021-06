29 juin à 8h45 Atelier Cybersécurité : WALLIX participe au webinaire organisé par Mazars

juin 2021 par Marc Jacob

Toutes les semaines amènent leurs lots de nouveaux malwares et cyberattaques, souvent suivant le principe du phishing (hameçonnage), ces campagnes de plus en plus sophistiquées mettent à profit tous les outils des entreprises : pdf, zip, Pack Office etc. Devant ces attaques de plus en plus perfectionnées, la technologie doit venir en renfort de l’humain : la cybersécurité est devenue un enjeu de survie majeur pour les entreprises. Les DSI doivent adopter une approche proactive face aux menaces constantes. Ils ont besoin de solutions permettant de renforcer leur sécurité au plus vite sans être un frein à la productivité.

Le mardi 29 juin à 8h45, Mazars, leader international de l’audit, et WALLIX, détailleront à l’occasion du webinaire Sprints cyber comment les outils de sécurisation des accès aux données et des identités numériques de WALLIX permettent de prévenir les vecteurs d’attaques les plus fréquents, à savoir l’usurpation d’identité, la menace interne, et les malwares.

Kristine Krichner, VP Channel EMEA de Wallix, anime un atelier intitulé « La meilleure des assurances : bloquer la chaîne d’attaque cyber avec WALLIX ! » dans lequel elle abordera les thématiques suivantes :

• Les comptes à privilèges, pivot central en cybersécurité

• Les applications du principe du moindre privilège pour bloquer les malwares

• L’importance d’une sécurité des mots de passe robuste

• La nécessité de préserver l’expérience utilisateur

Pour vous inscrire cliquez ICI