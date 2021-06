29 juin à 18h00 : La sécurisation des API et le « Zero Trust »

juin 2021 par Marc Jacob

Le modèle de sécurité « Zero Trust » est conçu pour protéger, entre autres, les applications et les environnements DevOps.

"Les clients peuvent avoir confiance dans les structures qui utilisent le modèle de sécurité « Zero Trust »." Comment protéger vos applications grâce au modèle de sécurité « Zero Trust » ?

Le modèle est basé sur le principe que les attaquants essayent en permanence d’exploiter les failles de sécurité du SI de l’entreprise et de s’introduire sur le réseau. Ainsi, elles se voient dans l’obligation de contrôler en permanence le trafic http/https afin de se prémunir d’une cyberattaque.

Lors de ce Webinar, l’éditeur Balasys va présenter son approche « Zero Trust », à savoir, comment bien sécuriser les applications internes, les applications web ainsi que les API.

Les intervenants vont à la fois partager leur retour d’expérience sur les enjeux de la sécurité au niveau des applications et expliquer comment le modèle « Zero Trust » peut aider les entreprises à se protéger de ces menaces.

Avec l’explosion du nombre d’API et la tendance d’utiliser de plus en plus de microservices et faire appel à des applications tierces, vous allez découvrir pourquoi les API sont devenues « le maillon faible » de la chaîne de sécurité.

A travers des cas d’usage concrets, vous pourrez comprendre comment les attaquants essayent d’exploiter les vulnérabilités des API et quels sont les bons réflexes à mettre en place.

LES INTERVENANTS

Nacira SALVAN - Fondatrice CEFCYS, Experte Cybersécurité

Patrik SZALAI - Ingénieur Spécialiste API (Balasys)

Patrick CHRIQUI - Directeur Technique (Cybersolutions) L’agenda du Webinar

Lors de ce Webinar nous allons aborder les sujets suivants :

1. Protection des données : Sécurité des données en Transit et les risques des API vulnérables

2. Les applications tierces : assurez-vous de la distribution de vos informations sur Internet

3. OWASP & la prévention d’insertions malveillantes

4. Les bonnes pratiques en matière de sécurité des API et le « Zero-Trust » :

DevOps:Développez vos applications en toute sécurité ;

Supervision & contrôle du trafic http/https;

Analyse approfondie des paquets des données, etc.

5. Questions & Réponses

