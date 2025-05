29 dirigeantes de TD SYNNEX reconnues comme Women of the Channel 2025 par CRN®

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

TD SYNNEX annonce que CRN®, une marque de The Channel Company, a nommé 29 dirigeantes de TD SYNNEX sur sa prestigieuse liste « Women of the Channel 2025 ». Cette liste annuelle distingue près de 1700 femmes issues de fournisseurs, distributeurs, prestataires de solutions ou d’organisations du secteur IT et rend hommage à leur impact positif sur l’écosystème IT. Les lauréates 2025 des « Women of the Channel de CRN » sont des dirigeantes reconnues pour leur leadership stratégique, leur capacité à innover, leur engagement à faire progresser le secteur technologique et à soutenir la réussite des partenaires et des clients.

Liste des dirigeantes de TD SYNNEX reconnues comme Women of the Channel cette année :

• Kaye McMillan, SVP, Sales Development (Power 100 Recognition)

• Kristi Kirby, SVP, North American Communities (Power 100 Recognition)

• Reyna Thompson, President, North America (Power 100 Recognition)

• Ann Furtado, VP, Business Operations

• Anna Sagarra, VP, EMEA Operations

• Ashley Huntley, VP, Marketing Operations and Demand Generation

• Ashley Love, Sr. Director, Lenovo IDG Business Development

• BaLinda Nelson, Director, Integration Operations & Alliances

• Barbara Koch, SVP & Regional Managing Director, DACH

• Brenna Farahvashi, VP, Inside Sales, Enterprise and Mid-Market

• Brianne Small, Sr. Director, TD SYNNEX Creative Group

• Calhoun McKinney, VP, North America Go-To-Market

• Claudia Cincotto, Sr. Director, Vendor Business, LAC - Cybersecurity

• Dawn Khan, Director, Product Management

• Desiree Cruz, VP, Vendor Business Management, Print

• Jessica McDowell, SVP, North America Marketing & Digital Customer Success

• Jessica Yeck, SVP, AI, IBM, Data & Applications

• Judith Schreibmayer, SVP, Northern, Eastern Europe & Turkey Region

• Mara Pereira, VP, Europe Peripherals

• Marcie Stout, VP, Vendor Management

• Miriam Murphy, President, Europe

• Monet Huang, Director, Specialty Sales

• Monique Griggley, Sr. Director, IT Operations

• Patricia Rotondo, Business Development Executive

• Shannon Cronin, Director, AI Alliances and ISV Business Development, AI COE

• Solange Milare, VP, VP and General Manager, TD SYNNEX Brazil

• Stephanie Kaelin, Sr. Director, Microsoft (Software/Cloud) & Business Applications Software, Advanced Solutions, EMEA

• Tracy Holtz, VP, Cloud

• Ulla Glover, VP, Vendor Management

TD SYNNEX soutient le leadership féminin de haut niveau à travers des programmes de mentorat et de groupes de discussions, qui favorisent un dialogue ouvert et encouragent le développement personnel et professionnel. Notre comité Elevate vise à favoriser l’attractivité et à la progression professionnel des femmes et joue également un rôle clé dans le renforcement des liens et des opportunités pour les collaboratrices à travers le monde.

Les lauréates 2025 des Women of the Channel sont à retrouver dans l’édition de juin du magazine CRN et sur le site www.CRN.com/WOTC.