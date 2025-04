29 avri au Mans à la 3ème MATINALE CYBER Pays de la Loire,

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Laurent DEJOIE, Président de Gigalis, Martine CRNKOVIC, Vice-présidente du Département de la Sarthe, & Bénédicte PILLIET, Présidente du CyberCercle, organisent le mardi 29 avril 2025 au Mans à la 3ème MATINALE CYBER Pays de la Loire, le rendez-vous trimestriel sur le territoire ligérien pour s’informer et échanger sur la cybersécurité et la confiance numérique.

Un rendez-vous privilégié pour échanger sur la sécurité de la TRANSFORMATION numérique des collectivités, de la protection des DONNEES, des nouveaux USAGES, des projets numériques, sur le cadre LEGISLATIF et REGLEMENTAIRE...

Un accès à une EXPERTISE reconnue et un cadre de CONFIANCE pour échanger, au service des collectivités et acteurs publics ligériens.



3 moments forts

✔ RETOUR D’EXPERIENCE

"Vers un territoire plus robuste et résilient : les actions du Département de la Sarthe pour faire face au risque cyber."

Franck SEROUL Directeur du Système d’Information et du Numérique Département de la Sarthe

✔ CONFERENCE

"Décryptage de la directive NIS 2 : quels enjeux pour les acteurs ?"

Philippe LATOMBE Député de Vendée

✔ ATELIER

« Pour des données protégées et souveraines : l’enjeu des data centers sur le territoire ligérien »

Nicolas HECQ, Directeur Général des Services Sarthe Numérique et Filipe BICA, Directeur Cybersécurité, Cloud et IA Gigalis

Les Matinales Cyber Pays de la Loire, c’est aussi des moments de CONVIVIALITE et l’occasion d’échanger avec un RESEAU de confiance.