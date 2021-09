28 septembre – webinar WALLIX : « 3 ans après, il est temps de faire évoluer le RGPD ! »

septembre 2021 par Marc Jacob

Le 28 septembre prochain, Axel Voss, membre du Parlement Européen et Jean-Noël de Galzain, fondateur & PDG de WALLIX se réuniront lors d’un webinar pour faire un bilan du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 3 ans après et, surtout, pour aborder les évolutions qu’il faudrait mettre en vigueur rapidement pour répondre aux enjeux du numérique actuel.

"Le RGPD est en vigueur depuis plus de trois ans. Il donne enfin à l’Europe un cadre juridique uniforme pour la protection des données. En tant qu’Européens, nous pouvons être fiers que notre réforme ait désormais établi des normes mondiales. Nombre de nos concepts sont déjà appliqués volontairement par des entreprises internationales dans le monde entier et offrent davantage de protection et de sécurité des données.

L’enjeu d’aujourd’hui est de permettre aux entreprises de se mettre en conformité tout en restant compétitives. Cela passe par l’adoption des technologies les plus récentes et innovantes en matière de protection des données telles que la gestion des accès.

La confiance ne peut être atteinte que si les solutions utilisées ont été certifiés de manière fiable. Le "Made in Europe" est donc très important, surtout en ces temps où la réglementation "Privacy Shield" entre les États-Unis et l’Europe n’est plus en vigueur. Le partage des données n’est actuellement pas réglementé entre ces deux continents." explique Axel Voss.

