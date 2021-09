28 septembre à Mérignac - 3ème édition des Rencontres de la Cybersécurité Nouvelle-Aquitaine : une journée à destination des acteurs publics et privés du territoire pour mieux appréhender les enjeux de sécurité et de confiance numériques par des expertises et des échanges de confiance

septembre 2021 par Marc Jacob

Organisé avec le soutien de la ville de Mérignac, cet évènement FEDERATEUR associe dans son programme institutions publiques, associations, collectivités, élus, acteurs privés, universités, nationaux et locaux.

A l’heure où la crise sanitaire a montré combien le numérique est un facteur majeur de continuité d’activité et de développement, les Rencontres de la Cybersécurité Nouvelle-Aquitaine ont pour objectifs :

de renforcer la CULTURE DE SECURITE NUMERIQUE sur le territoire,

d’être un cadre d’accès privilégié à l’EXPERTISE sur ces sujets

et de susciter des ECHANGES CONSTRUCTIFS au profit du développement et de la transformation numériques des acteurs en Nouvelle-Aquitaine, à l’heure où la Région s’est dotée d’une feuille de route cybersécurité.

Au-delà des spécialistes de la cybersécurité, il s’adresse de façon PEDAGOGIQUE aux entreprises, PME-PMI, ETI, START-UP, collectivités territoriales, établissements publics et associations, qui souhaitent mieux appréhender ces enjeux.

Seront en particulier abordées les thématiques :

stratégie de développement de TERRITOIRES DE CONFIANCE NUMERIQUE

comment SENSIBILISER ses collaborateurs

l’IDENTITE NUMERIQUE

la transformation numérique des COLLECTIVITES

la cybersécurité dans le secteur AERONAUTIQUE

le soutien à l’INNOVATION

les METIERS et les FORMATIONS de la cybersécurité

… à travers un matinée ouverte par les élus locaux et la Préfecture de Région, une TABLE RONDE, des KEYNOTES et un après-midi d’ATELIERS de travail en commun. Retrouvez le programme en ligne.

Un espace EXPO dédié sur le site dédié de l’événement permet également de découvrir plus avant les collectivités, les savoir-faire d’organisations publiques et privées, de mieux connaître les métiers et les formations de la cybersécurité.

Lancé en 2018 par le CyberCercle, le Tour de France de la Cybersécurité répond à la nécessité de porter les thématiques de la confiance et la sécurité numériques, au-delà des cercles d’experts et au plus près des acteurs des territoires, aussi bien politiques qu’économiques afin de répondre à leurs besoins. Aborder la sécurité numérique sous les aspects organisationnels, méthodologiques, réglementaires et juridiques, sectoriels, décrypter le cadre réglementaire et les politiques publiques, permettre des échanges de confiance, valoriser les dynamiques locales, telle est la philosophie des étapes du TDFCyber pour construire ensemble des territoires de confiance numérique.

Inscription gratuite et obligatoire sur le site Pour plus d’informations : contact@cybercercle.com

PROGRAMME DE LA JOURNEE - DISTANCIEL

9 heures OUVERTURE DES TRAVAUX

Mot de bienvenue de Bénédicte PILLIET, présidente du CyberCercle

Interventions

• Marie RECALDE, adjointe au Maire de Mérignac, déléguée au développement économique, à l’emploi, à l’innovation, à la formation et à l’égalité femmes/hommes, conseillère métropolitaine en charge de l’économie de Bordeaux Métropole, représentante d’Alain ANZIANI, maire de Mérignac, président de Bordeaux Métropole

•Andréa BROUILLE, 1ère vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, en charge du développement économique, représentante d’Alain ROUSSET, président de la Région Nouvelle-Aquitaine

• Martin GUESPEREAU, préfet délégué pour la défense et la sécurité, représentant Fabienne BUCCIO, préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest, préfète de la Gironde

9 heures 40 TABLE RONDE

Quelles actions et quelle stratégie de développement pour construire des territoires de confiance numérique ?

Animateur : Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle

Marie RECALDE, adjointe au Maire de Mérignac, déléguée au développement économique, à l’emploi, à l’innovation, à la formation et à l’égalité femmes/hommes, conseillère métropolitaine en charge de l’économie, Bordeaux Métropole

Jérôme NOTIN, directeur général, Cybermalveillance.gouv.fr

Hélène DELIENS, vice-présidente, French Tech Bordeaux

Commissaire Divisionnaire Paul BOUSQUET, chef de la division des affaires économiques et financières, direction inter-régionale de Bordeaux, Police Judiciaire

Guy FLAMENT, chargé de mission Campus Cyber, Agence de Développement et d’Innovation, Région Nouvelle-Aquitaine

11 heures KEYNOTES

L’identité numérique, une brique indispensable de sécurité et de souveraineté numériques

Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste

Cybermalveillance.gouv.fr : quels outils et services pour les acteurs des territoires

Franck GICQUEL, responsable des partenariats, Cybermalveillance.gouv.fr

L’opération EMERAUDE d’ENEDIS : comment sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité

Laurent BOURREAU, chef d’agence EASI, direction régionale Aquitaine, ENEDIS

La dimension cyber dans le domaine de l’aéronautique de Défense _Général Jean-Marc LAURENT, responsable exécutif de la Chaire « Défense et Aérospatial », Sciences Po Bordeaux

13 heures FIN DE LA MATINEE

14 heures 30 ATELIERS

Les ateliers durent deux heures et ont pour objectif de permettre aux participants d’échanger, de façon très pratique et opérationnelle, dans un cadre de confiance - ils sont placés sous les règles de Chatham House.

•ATELIER 1

Quels enjeux de cybersécurité pour la filière Aéronautique, de la security by design à la supply chain ?

Etat de la menace cyber, enjeux de la protection des données, cadre réglementaire entre LPM, NIS2, RGPD et réglementation propre à la filière, impacts économiques des cyberattaques, gestion des incidents et co-responsabilité des acteurs, liens entre sureté et cybersécurité, continuité de la politique de cybersécurité entre grands donneurs d’ordre et supply chain... comment les acteurs de la filière Aéronautique font-ils face et s’organisent-ils ?

Animateur : Eric VAUTIER, RSSI, ADP - senior advisor, CyberCercle Karine AMIEVA-CAMOS, délégué à l’information stratégique et à la sécurité économiques pour la région Nouvelle-Aquitaine, direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, Secrétariat général pour les affaires régionales, Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine Romain BOTTAN, chief information security officer, directeur programme AirCyber, BoostAeroSpace _Gurvan QUENET, RSSI, Aéroport de Mérignac - président, CLUSIR Nouvelle Aquitaine

• ATELIER 2

Comment favoriser l’innovation en cybersécurité ?

La cybersécurité est aujourd’hui un enjeu majeur pour l’économie et la souveraineté. Rôle des grands donneurs d’ordre, soutien des acteurs du développement local, plan de financement au niveau national, relations entre recherche fondamentale et recherche applicative, relations entre grands groupes et pmi-pmi, soutien aux start-up… autant de sujets qui seront abordés au service du développement des entreprises du numérique et de la cybersécurité.

Animateur : Dr Michel DUBOIS, chef du bureau Expertise, direction de la cybersécurité, Groupe La Poste _Nicolas MARTIN, directeur du développement, Bordeaux Technowest François CHARBONNIER, investisseur confiance numérique, Banque des Territoires

Christine SAMANDEL, Chief of Staff & Project Owner Ecosystem, TEHTRIS Toufik AHMED, titulaire, Chaire Cyber Résilience des Infrastructures Numériques, Bordeaux INP

• ATELIER 3

Collectivités : de la sécurité numérique au quotidien à son insertion dans les projets de développement des territoires

Les collectivités sont aujourd’hui la cible de cyberattaques de plus en plus nombreuses. Engagées dans des processus de transformation numérique et de e-administration qui en font des cibles privilégiées pour les cyberattaquants, elles se doivent de se doter d’outils, de process et d’une culture interne propres à les aider à faire face à ces menaces, et développer des collaborations sur les territoires.

Animatrice : Bénédicte PILLIET, présidente, CyberCercle

Philippe STEUER, RSSI, Bordeaux Métropole

Amandine DEL-AMO, chargée de mission partenariats, Cybermalveillance.gouv.fr

Olivier GRALL, délégué régional Nouvelle-Aquitaine, ANSSI Lieutenant-colonel Ludovic BONCOMPAIN, chef du bureau appui numérique, officier référent en sécurité économique, et Maréchal des logis-chef Christelle BOISSIMON, référente sécurité économique, Région de Gendarmerie Nouvelle-Aquitaine

Astrid FROIDURE, chargée de mission, Avant de Cliquer

• ATELIER 4

Les ressources humaines en cybersécurité : métiers et formation, des métiers d’avenir

La filière cybersécurité souffre aujourd’hui d’un manque de ressources humaines qualifiées et formées. Près de 10 000 postes seraient à pourvoir en France… et les besoins vont encore augmenter. Cet atelier a ainsi pour objectif de mieux faire connaître les métiers de la cybersécurité, les formations, de l’assistant cyber au RSSI, en passant par l’ensemble des métiers supports, et d’échanger pour développer cette filière RH sur le territoire.

Animatrice : Baya LONQUEUX, membre, Cercle des Femmes de la Cybersécurité (CEFCYS)

David OFER, président, Fédération Française de Cybersécurité Alexandre DUBOIS, directeur adjoint - référent national filière informatique, YNOV Bordeaux

Benoît de SAINT-SERNIN, président, Ecole Européenne de la Cybersécurité Marc-André BEAUDET, RSSI, membre, CESIN

16 heures 30 FIN DES TRAVAUX