28 janvier en vidéo - 40e anniversaire de la « Convention 108 » : Journée de la protection des données : la Secrétaire Générale appelle les États à rejoindre la « Convention 108+ » modernisée

janvier 2021 par Marc Jacob

Ce traité a été modernisé en 2018 par un Protocole d’amendement visant à adapter ses principes de protection des données aux nouvelles technologies et à renforcer son mécanisme de suivi ; le protocole n’est pas encore entré en vigueur.

Pour célébrer l’anniversaire de ce traité pionnier, la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, a déclaré : « En créant un espace juridique commun qui couvre aujourd’hui 55 États parties, la convention est devenue l’un des principaux instruments ayant une pertinence mondiale pour la protection du droit de chacun à voir ses données personnelles protégées. La convention modernisée répondra aux nouveaux défis de la protection mondiale des données personnelles à l’ère numérique. Les États doivent ratifier le protocole qui modernise la Convention 108 afin qu’il puisse entrer en vigueur dès que possible ».

Ouverte à tous les pays, ce qui lui confère un potentiel unique de norme mondiale, la Convention 108 a établi en 1981 des principes fondamentaux de la protection des données et des règles qui sont encore applicables aujourd’hui. Ses dispositions étant rédigées dans un style neutre à l’égard des technologies, elle est demeurée pleinement valable pendant 40 ans. Aujourd’hui, elle compte 55 États parties sur quatre continents, et 20 autres pays participent à ses travaux ; de nombreux pays, dans le monde entier, s’en sont inspirés pour établir leur législation nationale. La Convention 108 a également servi de base à la première directive de l’Union européenne sur la protection des données, adoptée en 1995, suivie en 2018 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Depuis 1981, les technologies de l’information ont transformé la société et la façon dont l’information est collectée et traitée. À l’époque de la rédaction de la Convention 108, de nouveaux défis apparaissaient avec l’utilisation de plus en plus répandue d’ordinateurs et de bases de données permettant un traitement automatique de données personnelles dans les secteurs public et privé. L’un des objectifs du protocole de 2018 qui modernise la convention, est de rapprocher les différents cadres normatifs élaborés dans plusieurs régions du monde, y compris celui de l’Union européenne, et d’offrir un instrument multilatéral qui soit flexible, transparent et robuste, pour faciliter la circulation des données par-delà les frontières tout en offrant des garanties efficaces contre les utilisations abusives. Dix pays ont déjà ratifié le protocole créant la « Convention 108 » modernisée et 33 autres l’ont signé.

Journée de la protection des données 2021

Lors de la Journée de la protection des données 2021, une série d’événements en ligne commémoreront le 40e anniversaire de la Convention du Conseil de l’Europe relative à la protection des données. Depuis son lancement par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en 2006, la Journée de la protection des données est célébrée chaque année le 28 janvier pour commémorer l’ouverture du traité à la signature.

Une conférence organisée par le ministère fédéral allemand de l’Intérieur, de la Construction et des Affaires communautaires dans le cadre de la Présidence allemande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe examinera les défis posés aux transferts internationaux de données du point de vue de la « Convention 108 » et du règlement général de l’UE sur la protection des données (13h-16h30 CET).

Alors que la Journée de la protection des données sera célébrée dans le monde, le Conseil de l’Europe organisera plusieurs manifestations :

• La Journée de la protection des données 2021 : événement de la région Asie-Pacifique, qui réunira des régulateurs de la vie privée et des représentants de la société civile pour discuter des avantages de la Convention pour les pays de la région Asie-Pacifique et de l’évolution de la « Convention 108 » vers la « Convention 108+ » modernisée. (2h00-3h30 CET)

• La Journée de la protection des données 2021 en Afrique, qui réunira des régulateurs africains et des représentants de la société civile pour examiner les derniers développements en matière de protection des données, et les avantages de la Convention 108+ pour les pays africains. (12h00-13h30 CET)

• Une table ronde lors de la conférence internationale annuelle de Bruxelles « Computers, Privacy & Data Protection » (CDPC2021) sur le thème « 40 ans de protection des données et bien d’autres à venir : Convention 108 et 108+ ». (18h30 CET)

• La Journée de la protection des données 2021 en Amérique latine, qui réunira des représentants des autorités de protection des données de la région et d’Europe pour discuter des derniers développements en matière de protection des données et des avantages de la Convention 108+ pour les pays d’Amérique latine. (21h00-22h30 CET)

En outre, les lauréats de l’édition 2021 du prix Stefano Rodotà, qui récompense les recherches universitaires innovantes et originales sur la protection des données, seront proclamés.

Enfin, les lignes directrices sur la reconnaissance faciale que le Comité de la Convention 108 vient tout juste d’adopter seront rendues publiques. Plus d’informations sur les activités du Conseil de l’Europe - Journée de la protection des données

Pour en savoir plus https://www.coe.int/fr/web/data-pro...