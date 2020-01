Data Privacy Day- Point de vue de SailPoint

janvier 2020 par Mike Kiser, Global Evangelist, SailPoint

La protection de la vie privée est désormais en tête des préoccupations pour les consommateurs comme pour les entreprises. Les premières amendes pour non-respect du règlement RGPD ont commencé à pleuvoir l’année dernière. En combinant à cela le règlement qui a déjà émergé aux Etats Unis (CCPA) et les six ou sept projets de loi différents sur la protection des données personnelles, il est clair que les citoyens commencent à attendre des entreprises qu’elles protègent leurs données.

Pour respecter ces attentes croissantes et se conformer aux nouvelles contraintes légales, les entreprises vont devoir prouver qu’elles investissent dans la protection de la vie privée. Les sociétés qui veulent prendre de l’avance dans ce domaine devraient s’efforcer de récolter aussi peu de données que possible afin de réduire leurs contraintes réglementaires et communiquer clairement sur la manière dont ces données sont utilisées. Ceci peut s’avérer particulièrement ardu si ces données sont utilisées pour des fonctions de ‘machine learning’, mais la transparence en matière d’algorithmes commence par un respect scrupuleux de la vie privée. Les entreprises devraient s’attacher à faire de la protection des données personnelles l’une de leurs valeurs technologiques majeures, et communiquer cette valeur dans leurs campagnes grand public, comme certaines organisations ont commencé à le faire. (Apple a déjà communiqué plusieurs fois en ce sens par exemple, et a investi dans des publicités centrées sur la protection de la vie privée lors d’événements tels que le salon CES).