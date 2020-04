28 avril - WEBINAR WALLIX : IDAAS pour l avril 2020 par Marc Jacob Tout savoir sur la Gestion des Identités et des Accès en 30 minutes Jongler entre les restrictions budgétaires, la cybermenace grandissante et le souci de l’expérience utilisateur, tel est le casse-tête quotidien des responsables IT. Comment réconcilier les équipes IT et les utilisateurs ? La réponse réside peut-être dans l’IdaaS... A l’occasion du récent lancement de WALLIX Trustelem, une plateforme d’Identité-as-a-service (IDaaS) pour unifier et simplifier les accès des utilisateurs à leurs applications, nous organisons un webinar le mardi 28 Avril à 15h00 pour revenir sur lesbase de l’IDaaS :

• Quels sont les cas d’usage de l’IDaaS ?

• Quelles sont les implications pour les équipes IT et les utilisateurs ?

• Comment une solution d’IDaaS peut-elle protéger votre organisation des cybermenaces telles que le phishing ou l’usurpation d’identité ?

• Quel est l’intérêt de coupler une solution de PAM avec de l’IDaaS ? En seulement 30 minutes, nous vous donnerons toutes les clés pour mieux appréhender le sujet, notamment grâce une présentation interactive et des exemples concrets. Rejoignez-vous le 28 avril 2020, à 15h00 INSCRIVEZ-VOUS pour réserver votre place à ce webinar. Nombre de participants limité ! https://attendee.gotowebinar.com/re...



