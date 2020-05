28 Mai 10:00 - 12:15 Tufin IMPACT Événement virtuel

mai 2020 par Marc Jacob

Venez rejoindre Tufin et des professionnels de la sécurité pour un évènement virtuel et interactif en Mai 28. Nous partagerons des idées dans le domaine de la sécurité réseau dans les cloud hybrides.

Au cours de cet événement virtuel, comprenant des présentations captivantes et des tables rondes informatives, nous nous pencherons sur les défis actuels de la politique de sécurité réseau et comment vous pouvez sécuriser l’entreprise numérique à la lumière d’une surface d’attaque en constante évolution et en expansion.

Agenda

10:00-10:10 : Automatisation des politiques de sécurité sur le réseau hybride, Reuven Harrison, CTO - Tufin

10:10-10:40 : Session d’étude de cas client

10:40-11.00 : Présentation et Démo Rapid7

11:00-11:30 : Table ronde en petits groupes Segmentation du réseau Préparation à l’audit pour la sécurité du réseau Sécurité cloud 11:30-11:50 : Présentation du produit Tufin Orchestration Suite

11:50-12:15 : Q&A et Tirage au sort & Récapitulation et tirage au sort

- Pour vous inscrire cliquez ICI