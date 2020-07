28 Juillet 10h00 Webinaire Bitglass : Sécurité du Cloud en temps réel dans le contexte du travail à distance

Le monde vient d’observer une augmentation importante du travail à distance à une époque où sa mise en place démarrait. À plus long terme, nous observons un environnement de travail plus complexe à sécuriser avec une augmentation des équipements, des points d’accès géographiques et des accès aux données, en dehors du cadre standard.

"Rejoignez ce Webinaire pour mieux appréhender :

1) La rapide montée en puissance du Travail à distance.

2) La sécurité des appareils non gérés dits BYOD pour augmenter la productivité

3) la distinction des comportements malveillants et des comportements bénins en analysant le contexte et le contenu

4) le contrôle des Applications Cloud

_ Présenté par Valentin Jangwa et Nicolas Liard

Live online Jul 28 10:00 am France - Paris or after on demand 45 mins

Pour vous inscrire https://www.brighttalk.com/webcast/...