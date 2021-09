28 - 30 septembre Expoprotection sécurité 2021 présente le village Cyberprévention

septembre 2021 par Marc Jacob

Avec l’application du confinement et l’instauration massive du télétravail, les chiffres concernant les cyberattaques ont explosé ! Plus de la moitié des entreprises aurait été menacée et 43 % se disent prêtes à investir davantage dans la cybersécurité et la cyberprévention*.

Aussi, Expoprotection Sécurité 2021 (du 28 au 30 septembre 2021 à Paris - Porte de Versailles - Pavillon 5) propose un « Village Cyberprévention » englobant les sujets de cyberculture par le déploiement d’une culture de cyberprévention dans les organisations et de cyberprotection « by design » dans la conception, l’achat et l’utilisation des équipements de sécurité cyberprotégés.

Au programme, 10 exposants experts prêts à répondre à l’ensemble des questions des visiteurs et un programme de conférences dédiées à la thématique Cyberprévention.

*chiffres : CESIN 2021

DIX EXPOSANTS EXPERTS

Avant de Cliquer développe une culture de cybersécurité avec un programme autonome, accessible à tous, immédiatement opérationnel et inter services. Cette solution Saas développe des algorithmes intelligents associant audit de vulnérabilité, plateforme de e-learning, envoi de mails d’apprentissage et process d’alerte cyber pour les SI.

CAEIRUS

Caeirus est un cabinet d’expertise spécialisé en cybersécurité accompagnant les entreprises face aux problématiques sécurité SI. L’équipe d’experts réalise des tests d’intrusion, propose un SOC managé et conseillent les directions SI sur les enjeux en cybersécurité.

CYBER4U

Cyber4U est le 1er centre de cybersécurité dédié aux organismes et ETI. Ils proposent des offres de service packagées et managées ainsi qu’un accompagnement personnalisé avec des experts sécurité à temps partagé : RSSI, DPO, architectes, analystes SOC, etc. Tous les métiers de la sécurité sont réunis en une offre de confiance accessible à tous dans leur centre disponible 24/24 et 7/7.

GATEWATCHER

GateWatcher est un éditeur français spécialisé dans la détection des intrusions avancées. Son modèle de protection associe plusieurs technologies à l’IA pour offrir une approche multi-vecteurs couvrant toutes les techniques d’attaque et en mesure d’identifier les éléments propres à chaque type de menace pour une protection optimale.

KEOPASS

KeoPass est un dispositif autonome universel et ultra-sécurisé d’authentification biométrique destiné tant au contrôle d’accès physique (remplacement de clés et badges) qu’au contrôle d’accès logique (remplacement de mots de passe) sur tout type d’appareil fixe ou mobile sans modification logicielle.

UPFRONT TECHNOLOGIES

Upfront Technologies décèle les éventuelles failles de sécurité dans les SI en proposant différentes prestations : installation de réseau informatique Virtual Desktop Infrastructure, réalisation de tests d’intrusion, mise en place et configuration de pare-feu dans des réseaux d’entreprise, réalisation d’audits internes sécurité Wi-Fi, formations...

CNPP CYBERSECURITE

Les experts CNPP Cybersécurité sont au service de la sécurité des systèmes d’information.

Audit & Conseil : évaluer le niveau de sécurité et de conformité des SI et accompagner les entreprises.

Sensibilisations et formations certifiantes Forensic : analyser et expertiser ; recherches de causes, de preuves et récupération de données.

CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR

Cybermalveillance.gouv.fr est le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance, de sensibilisation aux risques numériques et d’observation de la menace sur le territoire français. Ses publics sont les particuliers, les entreprise (hors OIV/OSE) et les collectivités territoriales.

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

La sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, service de police judiciaire, développe une expertise en matière de prévention et de répression des infractions commises sur internet et dispose sur tout la France d’un réseau des référents cybermenaces au service du tissu économique local.

FEDERATION FRANÇAISE DE LA CYBERSECURITE

La Fédération Française de la Cybersécurité a pour objet de rassembler les acteurs directs ou indirects de la Cybersécurité en France pour leur apporter un soutien et des services utiles à leur fonctionnement et promouvoir la défense du tissu économique Français.

DES CONFERENCES DEDIEES A LA THEMATIQUE CYBERPREVENTION

Un programme de 6 conférences est proposé aux visiteurs sur différentes thématiques : Les technologies de ruptures au service de la sécurité globale ; Sensibilisation et assistance aux victimes de Cybermalveillance : présentation du dispositif national ; Cyberattaques : comment lutter dans le respect du cadre règlementaire européen ? ; Panorama de la cybercriminalité : les bonnes pratiques pour appréhender la menace ; Sûreté - cybersécurité : une convergence indispensable à la sécurité globale des organisations.



