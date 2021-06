28 - 30 Expotection-Sécurité 2021 : Le nouveau rendez-vous des professionnels de la sureté-sécurité !

juin 2021 par Marc Jacob

Pour pallier l’annulation d’Expoprotection 2020, les organisateurs ont décidé de remplacer APS 2021 par un nouveau salon pour réunir les professionnels de la Sûreté-Sécurité et ceux de la Prévention. Organisé du 28 au 30 septembre 2021 à Paris – Porte de Versailles (Pavillon 5), Expoprotection-Sécurité s’impose comme le rendez-vous incontournable de la rentrée ; une offre unique couvrant trois grands secteurs : Sûreté-sécurité - Prévention et protection incendie – Cyberprévention ; un rendez-vous innovant et hybride, mariant physique et digital, pour faire vivre aux participants, exposants comme visiteurs une expérience inédite, avant, pendant et après le salon.

UNE OFFRE LARGE POUR TOUS LES EXPERTS DE LA SURETE-SECURITE

A 4 mois de son ouverture, Expoprotection Sécurité s’annonce comme un rassemblement majeur avec plus de 96 % de sa surface réservée et déjà 128 exposants inscrits. Parmi eux, de nombreux leaders ont déjà confirmés leur présence.

A noter, par exemple, dans le secteur de la Prévention et protection incendie : ANAF GROUP, ANDRIEU EXTINCTEURS, DESEAUTEL SA PROTECTION INCENDIE, EUROFEU, MOBIAK SA, NEUTRONIC, R-PONS, ROT ; dans celui de la Sécurité- Sûreté : 2N TELEKOMUNIKACE, ALCEA, AUTOMATIC SYSTEMS, CASTEL, DAITEM, EGIDIUM, FLIR SYSTEMS, DAITEM, HANWHA TECHWIN EUROPE LTD, HIKVISION France, ILOQ France, NEDAP, PANASSONIC France, PROTECT France, SALTO SYSTEM France, SATEL SP ZO O, SIMONSVOSS TECHNOLOGIES AG, SMART SD, STID, TRAKA ASSA ABLOY, VISIOTECH.

UN EVENEMENT HYBRIDE POUR UNE EXPERIENCE AUGMENTEE !

Innovant, Expoprotection Sécurité propose une formule hybride conjuguant expérience digitale et visite physique pour répondre aux attentes exprimées par les professionnels. En effet, 62 % des visiteurs interrogés prévoient d’utiliser Expoprotection Sécurité Online et une majorité souhaite combiner visite physique et utilisation de la plateforme digitale (source : sondage VOVICI – 713 répondants).

Ainsi, Expoprotection Sécurité Onsite + Online offrira véritablement une expérience de participation « augmentée » aux participants qui pourront alterner et combiner à volonté : la visite physique, les rendez-vous d’affaires sur site ou en ligne, la participation aux conférences en présentiel ou à distance, des échanges directs à travers des groupes de discussion, des suggestions personnalisées d’offreurs et de solutions, des alertes en temps réel, etc…

UN SALON RICHE EN CONTENUS

Expoprotection Sécurité donnera la possibilité aux professionnels de la filière de s’informer sur les évolutions du marché et de venir à la rencontre des experts du secteur à travers différents espaces et animations :

L’espace Cyberprévention englobera les sujets de Cyberculture (déploiement d’une culture de cyberprévention dans les organisations) et de Cyberprotection « by design » (concevoir, acheter et utiliser des équipements de sécurité cyberprotégés). Les visiteurs pourront retrouver des experts tels que Cybermalveillance.gouv, le CLUSIF, la CyberTaksForce, le Cyber Cercle ou encore le CNPP.

• Le Village Expert sera placé sous la thématique de la gestion de crise. Des exposants tels que F24, HEROPOLIS, MWS, EVERBRIDGE, CEDRALIS y exposeront leurs solutions durant toute la durée du salon.

• Le village des Start-up mettra à l’honneur les « jeunes pousses » du secteur.

• Les Trophées de l’Innovation, récompenseront les solutions les plus innovantes présentées sur le salon, révélant ainsi les grandes tendances en matière de prévention et de gestion des risques et, cela, dans 4 catégories : Sûreté-Sécurité, Prévention et protection incendie, Cyberprévention et Start-up. Les lauréats seront dévoilés quelques jours avant l’ouverture du salon et les visiteurs pourront ainsi bénéficier d’un parcours de visite « spécial Trophées de l’Innovation ».

• Enfin, le programme de conférences proposera une trentaine de sessions sur le salon ou en live sur Expoprotection Sécurité Online, sur diverses thématiques telles que :

Comment faire évoluer son Plan de Continuité des Activités pour appréhender les crises de demain ? par Cécile Weber, Responsable Plan de Continuité des Activités et gestion de crise Groupe MAIF. Vice-Présidente du Club de la Continuité d’activité ;

Continuum de sécurité : tour d’horizon des législations européennes - Exemple de l’Espagne et des Pays-Bas par Ard Van der Steur, Président de l’Association Néerlandaise de Sécurité privée - Nederlandse Veiligheidsbranche et ancien ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas, Eduardo Cobas, Secrétaire général de la Fédération espagnole de Sécurité privée – Aproser et Catherine Piana, Directrice de CoESS ;

Les technologies de ruptures au service de la sécurité globale par Jean-Michel Mis, Député de la Loire, rapporteur de la Mission du Premier ministre sur l’utilisation des nouvelles technologies numériques dans le domaine de la sécurité, Guillaume Vitse, Directeur général CNPP Cybersécurité et Garnault Sébastien, fondateur de la CyberTaskForce ;

Impact de la réglementation Post Lubrizol sur les entrepôts par Aline Migeon, CNPP ;

Optimiser votre projet de vidéoprotection avec votre Maître d’œuvre et vos prestataires par Marc Pichaud, co fondateur de Just Do Ip.

Expoprotection-Sécurité, priorité à la santé de tous !

Reed Expositions France, organisateur d’Expoprotection Sécurité, a fait de la santé et de la sécurité de ses visiteurs, exposants et partenaires, la première de ses priorités. Expoprotection Sécurité se tiendra donc dans le strict respect des mesures sanitaires préconisées pour limiter la propagation du coronavirus telles que décidées par le gouvernement français.

Ainsi parmi les mesures prises : la gestion et la régulation des flux ; le port du masque obligatoire ; du gel hydroalcoolique à disposition dans tout l’espace du salon ; une désinfection régulière des espaces ; une conception des espaces et des salles de conférences adaptée aux normes de distanciation sociale ; des contrôles de sécurité sur l’hygiène alimentaire effectués régulièrement et enfin, une communication avant et pendant le salon afin de garantir le respect des règles de sécurité.

