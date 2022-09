27 septembre 11h30 Webinar HelpSysteme : 5 erreurs communes lors des déploiement de Data Loss Prevention

septembre 2022 par Marc Jacob

Ce type d’erreurs (qui ne sont d’ailleurs ni les seuls, ni les plus graves) peuvent paraitre de simple bon sens, mais sont pourtant commis plus fréquemment qu’on ne le pense. Lors de ce webinar, nous analyserons les 5 erreurs les plus fréquentes commises lors de l’implémentation d’un DLP. Les éviter vous aidera sur différents aspects comme l’amélioration de votre stratégie de protection des données, éviter les faux positifs ou encore faire front au manque récurrent de personnel cyber. Venez participer ! Vous apprendrez :

• Quels sont les écueils habituels des projets de DLP

• Les clés d’un déploiement qui vous apporte un plus de manière immédiate

• Le rôle de la Classification des Données dans un projet de DLP

• Une analyse du maché des fournisseurs de DLP (Source GigaOm)

• Comment choisir l’outils DLP adapté à votre entreprise, en fonction de sa taille, de son activité etc…

• Différences entre solutions DLP On-Premise, hébergées ou DLPaaS.

Profitez-en pour assister à une brève démonstration de Digital Guardian, de HelpSystems, solution DLP leader sur ce marché.

Ce Webinar sera animé par Julian Gouez, Regional Sales Manager, Helpsystems

Vous ne pouvez pas y assister : Inscrivez-vous pour recevoir la session enregistrée.