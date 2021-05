27 mai 14h00 -18h00 - La conférence de référence de la cybersécurité Hack-it-N est de retour pour une 6ème édition !

mai 2021 par Marc Jacob

La conférence de référence de la cybersécurité organisée par TEHTRIS et l’ENSEIRB-MATMECA est de retour ce jeudi 27 mai, de 14h00 à 18h00. Cette conférence de passionnés, appréciée par son public pour son caractère non commercial, regroupe des interventions variées, à la fois techniques et organisationnelles, mais aussi de réflexion.

Le jeudi 27 Mai prochain, de 14h à 18h, un programme haut en couleur et éclectique vous attends !