27 janvier à 11h00 Wébinaire ITRUST : Qu'apporte la Theat Intelligence pour la détection des malwares et la protection des données ?

janvier 2022 par Marc Jacob

Les versions 9 et 10 de notre solution proposent de nombreuses nouvelles fonctionnalités, que nous vous présenterons au cours des prochaines semaines.

Mais que vous apporte réellement la Threat Intelligence ?

Connectées à une cinquantaine de CERTs mondiaux, soit plus de 4 Millions d’IOC (url frauduleux, IP dangereuses, code et checksums risqués, etc), ces bases accélèrent drastiquement la détection des alertes de sécurité critiques.

L’alliance des outils de Threat Intelligence au moteur de corrélation du SIEM Reveelium automatise et optimise le scoring des menaces étudiées, ce qui permet de détecter au plus tôt les attaques menaçant vos infrastructures.

Testés et éprouvés avec un premier groupe de clients, ces outils ont permis de déjouer des attaques importantes de ransomwares ces derniers mois (notamment celles liées au malware Kryptis).

Nous vous proposons de découvrir le fonctionnement de cette technologie à travers une première session de démonstration le 27 janvier à 11h00.

