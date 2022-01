27 janvier - Sophos Cybersecurity Summit 2022 : Bloquez plus de menaces, plus rapidement

janvier 2022 par Marc Jacob

Rejoignez des experts du secteur de la cybersécurité pour découvrir en profondeur comment déjouer et dépasser les adversaires modernes. Avec des présentations de la part d’experts de Forrester, Sophos et plus encore, vous obtiendrez des informations et des stratégies concrètes pour aider votre entreprise à rester en sécurité face aux nouvelles menaces.

Programme des sessions :

10:00 Bienvenue au Cybersecurity Summit 2022

10:05 Stratégie Sophos 2022 et nouveautés à venir

Emmanuel Gosselin, Head of Sales, Sophos France

10:15 Rapport Sophos sur les menaces 2022

John Shier, Senior Security Advisor, Sophos

Découvrez les principales tendances, techniques et procédures en matière de menaces, utilisées par les attaquants, qui auront un impact sur les entreprises en 2022

10:40 Démo : Live Hacking autour des Risques Cyber

Baptiste Robert, Chief Executive Officer, Predicta Lab

Cette session abordera la manière dont les cybercriminels s’adaptent à nos nouvelles façons de vivre et de travailler, puis présentera les différents vecteurs utilisés par les attaquants pour parvenir à leur fin.

11:00 Sophos Zero Trust Network Access (ZTNA) et Switch

Benjamin Mercusot, Sales Engineer, Sophos France

Présentation de Sophos ZTNA, le nouveau produit Sophos Central pour faciliter la connexion sécurisée des utilisateurs aux applications. Et Sophos Switch, permettant à l’ensemble de votre réseau d’être géré depuis un seul endroit dans le Cloud avec Sophos Central.

11:15 Prenez l’avantage sur les cybermenaces avec Sophos XDR

Gilles Sarquiz, Sales Engineer, Sophos France

Découvrez comment Sophos vous aide à garder une longueur d’avance sur les cybercriminels grâce à de nouvelles couches de sécurité telles que la capacité d’analyse XDR améliorée qui, proactivement, révèle les actions suspectes pour commencer à enquêter.

11:30 Retour d’expérience client autour de Sophos MTR _André Porruncini, Ingénieur Commercial, Sophos France

Bruno Pruneyrac, Directeur de la Production Informatique, ID logistics

11:50 Cybersecurité 2022 : Technologies émergentes et risques

Stephanie Balaouras, VP, Group Director, Forrester Inc

Renee Murphy, Principal Analyst, Forrester Inc

