27 janvier - 9 février : Qualys QSC EMEA 2021 Conférence Utilisateurs virtuelle et gratuite

janvier 2021 par Marc Jacob

Qualys, Inc. ouvre la QSC EMEA 2021 avec une Conférence Utilisateurs virtuelle gratuite. La QSC EMEA 2021 s’étend jusqu’ au 9 février, et réunira virtuellement plus de 4000 clients, partenaires stratégiques et experts du marché autour de sessions de leadership éclairé, de formation et de travaux pratiques.

À l’occasion de l’édition 2021 de cette conférence, les professionnels de la sécurité et les leaders pourront observer de l’intérieur les changements disruptifs qui s’opèrent sur le marché tandis que la feuille de route inédite de l’éditeur et des présentations de produits expliqueront le pourquoi et le comment de l’offre Qualys Cloud Platform et de ses applis.

Qualys organise ce format virtuel novateur dans la région EMEA pour proposer davantage de sessions et d’études de cas clients EMEA tout en offrant pour la première fois une formation gratuite à ses clients opérant en Europe. Les participants pourront choisir parmi plus de 55 sessions d’apprentissage qui auront lieu au cours des deux semaines de l’édition 2021 de la QSC.

Au programme :

Interventions des responsables Qualys Philippe Courtot, Chairman et CEO, et de Sumedh Thakar, President and Chief Product Officer

Interventions de RSSI de CRH, AXA, Amadeus et Qualys qui, à travers une série d’échanges, aborderont les stratégies pour réduire les menaces dans le monde digital

Présentation des applications Qualys VMDR, Multi-Vector EDR, Container Security, Policy Compliance, Web Application Security et de la solution XDR à venir

Interventions des clients EMEA majeurs WINDTRE, Uphold, EPAM, Bankmed et Cembra

Six jours de formation gratuite et de cours certifiants aux solutions VMDR et Multi-Vector EDR, à l’évaluation et aux réponses concernant la sécurité dans le Cloud (Cloud Security Assessment and Response) et les conteneurs (Container Security Assessment and Response), à la conformité unifiée (Unified Compliance) ainsi qu’à la sécurité des applis Web et des API (Web App and API Security).

Inscription

QSC EMEA 2021 sur www.qualys.com/qsc/2021/emea/. En participant à l’événement en direct, vous pourrez poser des questions, consulter les réponses et échanger avec des ingénieurs Qualys et les autres participants. Toutes les interventions seront sous-titrées en français, espagnol, italien et arabe. Des rediffusions des sessions seront disponibles pour celles et ceux qui ne peuvent pas suivre l’ensemble des sessions.