27 février Paris - La CNCC organise la 3e édition de la journée Confiance Numérique, - thème : Intelligence artificielle : état des lieux et perspectives

janvier 2024 par Marc Jacob

Les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle, et notamment des IA génératives, posent avec une nouvelle acuité de nombreuses questions en lien avec l’encadrement réglementaire de ces technologies, les nouveaux horizons de performance et d’innovation qu’elles ouvrent, ainsi que les enjeux de sécurité et de souveraineté qui y sont attachés.

L’attaque récente de l’hébergeur COAXIS rappelle que tout le monde est susceptible d’être victime ou de souffrir de dommages collatéraux. La CNCC propose une matinée consacrée à un retour sur cet incident d’ampleur qui a impacté de nombreux professionnels du secteur, avec des témoins de premier ordre, à commencer par le Directeur général de COAXIS. La matinée sera également l’occasion de faire le point sur l’état de la menace cyber en France et les enjeux de prévention et d’assurance qui s’y attachent pour les professionnels de l’audit.

Bien au-delà des enjeux de sécurité, l’évolution rapide de l’IA questionne surtout la pratique des auditeurs et leur rôle en matière de confiance numérique au service de la souveraineté de l’économie européenne. Pour éclairer la question et en débattre, La CNCC accueillera cette année, entre autres personnalités, Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, et Jean-Marc Vittori, journaliste expert des questions numériques et éditorialiste aux Echos.

Le programme de la journée

• 9H30 : Ouverture de la Journée avec l’intervention de Yannick Ollivier, président de la CNCC, et Nathalie Malicet, membre du Bureau national et présidente de la commission Prospectives & Innovation.

• 9h45 : Coaxis : trois regards sur une cyberattaque avec Joseph Veigas, Directeur Général de Coaxis, Ludovic Boncompain du Centre de lutte contre les criminalités numériques, Guy Flament, directeur du Campus Cyber de Nouvelle Aquitaine et Paul Bousquet, chef de la division de lutte contre la criminalité financière à la Direction Territoriale de Police Judiciaire de Bordeaux.

• 10h45 : Etat de la menace cyber avec l’Intervention de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI).

• 11h45 : Que faire en cas de cyberattaque ? Intervention de Pierre Roger, expert SophiAssur et décryptage du contrat d’assurance en matière de cyber sécurité.

• 12h30 : Outils CNCC et cybersécurité : Prise en compte des enjeux de cybersécurité dans la conception des outils CNCC et outils au service du développement des missions cyber.

• 14h00 : IA : de quoi parle-t-on ? Conférence de Gilles Babinet, entrepreneur, expert, auteur, co-président du Conseil national du numérique.

• 15h00 : Impacts de l’IA sur la profession : état des réflexions et perspectives : table ronde animée par Arnaud Ducap et Xavier Niffle, membres de la commission Prospectives et Innovation de la CNCC

• 15h45 : Sécurité et souveraineté : quelle réglementation pour l’IA en Europe ? Table ronde modérée par Jean-Marc Vittori, journaliste et éditorialiste aux Echos.

• 16h30 : Clôture de la Journée par Nathalie Malicet, membre du bureau national de la CNCC et présidente de la Commission Prospectives et Innovation chez Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.