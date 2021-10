26 octobre : European Cyberwomenday by CEFCYS : Deuxième édition du Trophée européen de la Femme Cyber

octobre 2021 par Marc Jacob

6 catégories pour récompenser la pluralité des Cyberwomen

Dans le cadre du mois européen de la sensibilisation à la cybersécurité, le CEFCYS clôturera la journée de colloque du 26 octobre par la remise du Trophée européen de la Femme Cyber autour de 6 catégories :

● Femme Cyber Dirigeante ou Entrepreneure

● Femme Professionnelle Cyber

● Femme dans les métiers Supports de la Cyber

● Femme Cyber Étudiante

● Femme Cyber Chercheuse

● Femme Cyber Militaire

Chaque catégorie comptera une lauréate française et une lauréate européenne.

De plus, 2 trophées supplémentaires seront décernés :

● Coup de cœur du Jury

● Coup de cœur du CEFCYS, qui devient "le Prix Jérôme Chappe"

Tout l’écosystème Cyber derrière les Cyberwomen 2021

Toujours dans le souci de promouvoir la mixité dans l’écosystème Cyber, le jury réunit 9 hommes et 9 femmes, personnalités de la Cybersécurité, autour de Christine Hennion, Député des Hauts-de-Seine, Présidente du Jury.

Cette année, le Trophée européen de la Femme Cyber est soutenu par des partenaires privés (Kaspersky, Orange Cyberdéfense, Sopra Steria, TheGreenBow, Wallix, CyberCercle, DocaPoste, Yogosha, ATOS-Digital Security, Accenture), institutionnels et associatifs (Le CESIN, Le CLUSIF, le PEC, L’ENISA, l’ANSSI, l’ARCSI, la fondation Femmes@numérique, la Fondation Française de Cybersécurité), et les médias.

" Les femmes en cybersécurité font la différence tous les jours par la grande richesse de leurs talents, par leur implication, leur innovation, leur engagement et leur persévérance.

Nous sommes très heureuses avec toutes les CEFCYSsiennes et tous les CEFCYSsiens d’avoir donné une dimension européenne à ce trophée. Nous avons à cœur de faire reconnaître, d’honorer et de célébrer les réalisations de ces femmes méritantes dans l’un des domaines les plus exigeants, des plus évolutifs, et des plus techniques." déclare Nacira Salvan, Présidente fondatrice du CEFCYS.

A propos du CEFCYS Le CEFCYS (CErcle des Femmes de la CYberSécurité) est une association loi 1901, crée en 2016, dont le principal objectif est de promouvoir et faire progresser la présence et le leadership des femmes dans les métiers relatifs à la cybersécurité. L’association regroupe plus de 300 adhérent(e)s et soutiens, des femmes et des hommes travaillant dans ce domaine ainsi que toutes celles et ceux qui aspirent à y travailler, tous désireux de promouvoir ses valeurs et apporter eux aussi leur pierre à l’édifice. Le CEFCYS est représenté dans 6 grandes villes de France (Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Rennes, Marseille) ainsi qu’à l’étranger (Espagne, Pays-Bas, Maroc, Argentine). Pour en savoir plus : https://cefcys.fr/