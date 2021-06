26 octobre - 3ème édition des Identity Days

juin 2021 par Marc Jacob

En partenariat avec des entreprises prédominantes sur le marché du management de l’identité et des accès (IAM) telles que Microsoft, Worteks, Tenable (Alsid), SailPoint et Yubico, la CADIM organise pour la troisième année consécutive les Identity Days, une journée de conférences articulée autour de quatre thèmes : Cybersécurité des annuaires, Gestion des identités et des méta-annuaires, Gestion des identités dans le Cloud ainsi que Cybersécurité des identités, des privilèges et des accès.

Cette troisième édition des Identity Days aura lieu le jeudi 28 octobre 2021, de nouveau à l’Espace St Martin à Paris, comme lors de sa première édition. Celle-ci marquera le retour en présentiel de l’événement. Plus de 20 conférences seront dispensées par des experts de l’IAM à cette occasion réunissant plus de 300 professionnels et experts du secteur de la cybersécurité.Le coup d’envoi de cet important événement, unique en son genre dans le paysage français, sera donné encore une fois par Sylvain Cortès, MVP Microsoft, président de la CADIM et organisateur de l’événement. Une prise de parole traditionnelle toujours attendue par les participants.

L’événement Identity Days a vocation à permettre aux participants d’échanger autour des différentes perspectives et opportunités offertes par l’IAM et des moyens à mettre en œuvre afin d’intégrer ces nouvelles technologies au sein de la stratégie digitale de l’entreprise. A l’heure de la crise sanitaire et de la multiplication des cyber-menaces , les sessions proposées aux Identity Days aborderont de nombreuses thématiques permettant aux participants de monter en compétence sur le plan technique de ce marché de l’IAM, qui n’a cessé d’innover ces derniers mois.

L’événement s’articulera de la façon suivante : après un petit-déjeuner d’accueil ainsi qu’une keynote d’ouverture, les participants seront conviés à prendre part, tout au long de la journée, à différentes conférences articulées autour de quatre grandes thématiques.En fin de journée, tous les participants, partenaires et intervenants se retrouveront pour clôturer cette troisième édition de l’événement. (Ce programme est amené à évoluer selon le contexte sanitaire) Informations : https://identitydays.com/

Contact Média :

François Vuillerme - francois@identitydays.com

Elvire Gouezou - event@identitydays.com