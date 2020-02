26 mars de 9h30 - 11h30 - Brainwave GRC : Hands-on workshop - Gouvernance des comptes à privilèges avec Brainwave GRC

février 2020 par Marc Jacob

Nous vous proposons de participer à distance à notre prochaine session Hands-On qui portera sur les enjeux de la gouvernance des comptes à privilèges. Ce workshop aura lieu le Jeudi 26 Mars de 9h30 à 11h30. L’objectif est de vous présenter le Booster for PAM de Brainwave GRC et comment il peut vous aider à démarrer et accélérer vos projets de déploiement de solutions de PAM.