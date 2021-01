26 janvier Webinar Cybersécurité par Kiwi Backup : A quoi s’attendre sur la cybersécurité et les cyberattaques en 2021 ?

janvier 2021 par Marc Jacob

Le passage à la nouvelle année est le moment idéal pour faire un bilan de l’année passée et prédire les évolutions sur les cyberattaques ainsi que les moyens à mettre en place pour les entreprises afin de lutter contre ce fléau. 2020 a particulièrement été marqué par la crise sanitaire et économique qui a forcé le passage au télétravail ou encore au digital pour une majorité de commerces et entreprises. Nous ferons une rétrospective sur certains points clés au début de la conférence.