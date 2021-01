26 janvier 2021 de 10h à 11h15 Webinaire ZETALY : Quelles solutions innovantes pour faire du « Mainframe » un composant stratégique de votre Cloud hybride

janvier 2021 par Marc Jacob

Pour plus de 50 % des entreprises utilisatrices le rôle du Mainframe reste stratégique pour leurs activités et demeure très important dans leur stratégie IT. Néanmoins il est difficile d’innover ou de faire évoluer cet environnement monolithique qui héberge pourtant le plus souvent les applications les plus critiques de l’entreprise.

Les utilisateurs remontent 3 principales problématiques :

• Un TCO élevé avec des couts souvent très visibles sur le budget de la DSI et un modèle de facturation assez complexe qui nécessite de l’expertise pour le maitriser

• Un manque d’agilité qui met la DSI dans l’incapacité de suivre le rythme des demandes des métiers et un environnement qui s’inscrit en rupture avec l’architecture X86 et les processus agiles d’intégration, de déploiement et de mise en production

• Une perte de maitrise et de compétence avec le départ à la retraite de sachants, la rareté des compétences sur le marché́ et quelques fois aussi la perte de code source

Alors face à ces défis et enjeux de modernisation et d’adaptation et avant de reconsidérer le mainframe avec du « Rehosting » ou du « Replatforming » ... StoreAlliance, en partenariat avec TNP, vous invite à découvrir des solutions innovantes permettant de capitaliser sur votre Mainframe en le projetant comme un composant de la stratégie d’infrastructure hybride de votre entreprise.

PROGRAMME

• TNP : « Défis et stratégie de modernisation du Mainframe »

• Présentation des solutions ZETALY, OpenLegacy et Model9

Lien vers la page d’inscription : https://us02web.zoom.us/webinar/reg...