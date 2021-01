26 janvier 11h00 - Webinar TopicShare par Bertin IT

janvier 2021 par Marc Jacob

Bertin IT a initié pour vous un webinar qui se déroulera le 26/01/2021 avec pour objectif de vous présenter notre nouvel outil TopicShare, disponible dans la version 9 d’AMI EI.

Topicshare, c’est un espace collaboratif pour partager la vision 360° de votre marché à toute l’entreprise qui permet de :

COMMUNIQUER

Un espace entièrement personnalisable :

Avec toutes les infos de votre écosystème Dashboards et newsletters thématiques Accessible à toute la communauté d’utilisateurs A tout moment et n’importe où

COLLABORER

Un espace collaboratif pour :

Animer votre communauté métier Partager vos remontées terrain en temps réel Enrichir la base de connaissance avec vos propres informations

DECIDER

Un outil d’aide à la décision pour :

Comprendre votre environnement

​Anticiper ses évolutions

Construisez votre Intelligence Collective avec TopicShare pour gagner en temps et efficacité, bénéficier d’un espace ergonomique et performant et générer de la création de valeur !

Retrouvez le contenu de notre webinar, lors d’une démo personnalisée

Pour vous inscrire : https://www.bertin-it.com/webinar-t...