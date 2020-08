26 Novembre - Toulouse : Cybersecurity Business Convention (CBC)

août 2020 par Marc Jacob

Cybersecurity Business Convention (CBC), le salon business des solutions de sécurité numérique et de protection des données dédiées aux PME et ETI, revient pour une 2ème édition, le Jeudi 26 Novembre à Toulouse.

Global Security Mag est à nouveau partenaire du CBC aux côtés de l’ANSSI, BoostAeroSpace, EasyMile, LAAS-CNRS, La Lettre M, AD’OCC notamment.

Les exposants seront des intégrateurs de logiciels, des éditeurs, des ESN – entreprise de service du numérique, des assureurs, des acteurs institutionnels et des opérateurs publics mais également des cabinets d’avocats. Les visiteurs sont des donneurs d’ordres et experts - DSI, RSSI, DPO - de tous secteurs.

Au programme : En plus d’un hall d’exposition, des ateliers d’experts et des démos et animations, le CBC met en place un programme de conférences sectorielles. Les 2 thèmes majeurs 2020 : Santé & e-santé et manufacturing & sécurité industrielle

Parmi les intervenants :

● Dr. Didier Mennecier, DSI du Service de Santé des Armées

● Dr. Jean-Louis Fraysse, Co-fondateur de BOTdesign & Membre du Conseil du Numérique en Santé

● Me. Pierre Desmarais, Avocat & Analyste IT au sein du cabinet Desmarais Avocats

● Caroline de Rubiana, Chargée de mission cybersécurité, AD’OCC

● Baptiste Robert, Hacker, Chercheur en cybersécurité

● Alexandre Hamez, Technical Lead, EasyMile

● Rémy Daudigny, Délégué à la sécurité numérique pour la région Occitanie, ANSSI

● Romain Bottan, CISO et Directeur AirCyber, BoostAeroSpace

Informations et inscriptions :

Vous souhaitez exposer ? c’est ici (https://cbc-convention.com/inscript...)

Inscrivez-vous au CBC ici (https://cbc-convention.com/inscript...)