26 Janvier au 26 novembre : 15e Université des DPO organisé par l’AFCDP

novembre 2020 par Marc Jacob

La 15e Université des DPO, l’évènement incontournable des professionnels de la conformité au RGPD et à la loi Informatique et Libertés se déroulera en version numérique et sur plusieurs mois :

Le mardi 26 janvier 2021 : Une plénière le matin et 3 ateliers l’après-midi

De février à novembre 2021 (une pause en juillet et août) : 8 demi-journées de 3 ateliers.