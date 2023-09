25 septembre - La Quadrature du Net avec Nothing2Hide, le SNJ, l’association Danaides et des avocats du 8 décembre

A l’heure où le recours aux moyens de l’antiterrorisme à des fins de répression politique se généralise – militant·es écologistes, syndicalistes, journalistes, révoltes sociales... - le premier procès « antiterroriste » visant « l’ultragauche » depuis le fiasco de l’affaire Tarnac se tiendra du 3 au 27 octobre prochain.

Dans cette affaire, dite du « 8 décembre », l’accusation de terrorisme est rejetée avec force par les inculpé·es qui dénoncent un procès politique et une absence de preuves, le parquet reconnaissant de lui-même qu’aucun « projet finalisé » ne peut leur être reproché.

Ce matin, plusieurs articles questionnant la solidité des charges d’accusation ont été publiés dans Le Monde, Télérama et Lundimatin.

Nous dénonçions de notre côté il y a quelques mois la façon dont, dans cette affaire, les pratiques numériques des inculpé.es - au premier rang desquelles l’utilisation de messageries chiffrées grand public sont transformées en « preuves » d’une soi-disant « clandestinité » qui ne peut s’expliquer… que par l’existence d’un projet terroriste. A ceci s’ajoute la criminalisation des formations aux « bonnes » pratiques numériques. Une formation à Tails a ainsi été retenue comme un des « faits matériels » caractérisant « la participation à un groupement formé […] en vue de la préparation d’actes de terrorisme ».

Cet article a suscité une vive réaction de la part du tissu associatif et militant. Une tribune publiée sur le site du journal Le Monde dénonçant cette instrumentalisation grossière et le droit au chiffrement a récolté plus de 130 signatures dont celles d’universitaires, de journalistes, de collectifs militants, d’acteurs du monde associatif et de l’écosystème numérique.

C’est dans ce contexte que La Quadrature du Net aux côtés de l’association Nothing2Hide, du Syndicat National des Journalistes, du militant EELV Felix Blanc cofondateur de Danaides, d’avocats des inculpé·es du 8 décembre et de collectifs militants visés par la répressions antiterroriste vous donne rendez vous aujourd’hui, 25 septembre 2023, à 18h15 à la Bourse du travail de Paris (Salle Henaff) pour une conférence de presse autour des attaques sur le droit au chiffrement et de la criminalisation des pratiques numériques - et de leur transmission - pour lesquelles nous nous battons depuis notre création.

La conférence de presse sera suivie d’une discussion publique et d’un échange avec la salle.

