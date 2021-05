25 mai 14h15 - Webinar Cybersécurité par Kiwi-Backup - Détoxifiez votre SI avant l’été : plan d’action cybersécurité sur 6 semaines

mai 2021 par Marc Jacob

Les attaques et vols de données ne cessent de croître. En cause : les ransomwares, la mauvaise gestion des mots de passe ou encore les différentes failles de cybersécurité. Les ransomwares ciblés ont augmenté de 767 % sur un an, le nombre de recherches d’assistance par les entreprises sur les ransomwares a progressé de 30 %. Des chiffres alarmants avec de nombreuses conséquences :

• Perte de données

• Arrêt ou ralentissement de la production

• Mauvaise image de l’entreprise dans les médias

• Baisse de chiffres d’affaire

• ....

Pendant l’été, les attaques sont plus nombreuses. Effectifs réduits, horaires décalés, télétravail, … la période estivale dans les entreprises profite aux hackers. Selon une étude de la DFCG, 30 % des entreprises ont constaté une recrudescence des attaques en période de congés et de week-end. Nous vous proposons un webinar de 45 minutes pour vous donner des conseils pratiques et rapides à mettre en place avant la période estivale et ainsi être protégés pendant les congés. Durant ce webinar, vous pourrez également profiter d’une offre spéciale sur nos solutions de sauvegarde.

Au programme : 1. intro : état des lieux des cyberattaques

2. Les failles possibles humaines et techniques

3. Plan d’action concret pour préparer mon entreprise avant les congés d’été

Les intervenants

Loïc LEITZ - Chargé de communication

Stéphanie MEYER - Directrice Commerciale

- Pour vous inscrire cliquez ICI