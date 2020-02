25 février 2020 à 10:00 Webinaire Trend Micro - Zero Day initiative : Une veille optimale sur les vulnérabilités et les exploits

février 2020 par Marc Jacob

Chaque jour, de nouvelles vulnérabilités et de nouveaux exploits émergent. Trend Micro™ Zero Day Initiative™ (ZDI) propose un programme de récompense à l’identification de bugs et une approche innovante qui apporte à la communauté des chercheurs les informations et le support dont ils ont besoin. Il devient ainsi possible de se protéger contre les vulnérabilités Zero-Day, en moyenne 61 jours avant que le patch virtuel ne soit rendu public.