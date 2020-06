25 et 26 juin - Solution Avast présentée à Hotedge ’20

juin 2020 par Marc Jacob

Avast annonce qu’Armin Wasicek, Senior Data Scientist, présentera l’étude menée conjointement avec Amr Osman, et Stefan Köpsell, chercheurs de l’Université technique de Dresde, ainsi que et Thorsten Stufe, chercheur à l’Université technique de Karlsruhe, lors de la conférence USENIX HotEdge ’20 qui aura lieu en ligne les 25 et 26 juin. Les chercheurs expliqueront comment la microsegmentation transparente augmente le niveau de sécurité des foyers connectés en réduisant la surface d’attaque des réseaux domestiques intelligents dotés de la 5G.

« Selon les prévisions d’IDC, il y aura environ 41,6 milliards d’appareils connectés en 2025 ; or, dans un monde connecté en 5G, nombre de ces objets seront directement branchés sur le réseau, ce qui soulève de nouveaux défis et crée de nouvelles opportunités pour les cybercriminels, analyse Armin Wasicek, Data Scientist Senior chez Avast. Bien souvent, les appareils intelligents dédiés aux foyers sont connectés en permanence, dotés de microprogrammes vulnérables et obsolètes, et collectent des données sensibles qu’ils envoient au cloud. Grâce à la segmentation des réseaux 5G, les opérateurs peuvent créer de nouveaux mécanismes de protection pour leurs abonnés avec le concours d’Avast. Lors de la conférence Hotedge ’20, nous expliquerons comment les objets connectés peuvent être isolés par microsegments dans le but de sécuriser les foyers et ce, en utilisant des règles de sécurité déployées au niveau du réseau. »

Dès qu’un cybercriminel parvient à accéder à un appareil, c’est l’ensemble du réseau qui est menacé, y compris les autres objets intelligents qui y sont connectés. Dans leur intervention, les experts expliqueront comment ils ont mis en œuvre une fonction réseau virtuelle permettant d’appliquer des règles de sécurité affinées dans le réseau des foyers connectés. Leur étude montre par exemple que la microsegmentation réduit jusqu’à 65,85 % de la surface d’attaque vulnérable au virus Mirai via une webcam ; en bloquant 2,16 % des flux réseau valides entre appareils. Les opérateurs disposent ainsi d’une occasion unique de protéger les foyers de leurs clients connectés à la 5G.

Armin Wasicek, Senior Data Scientist chez Avast, ainsi qu’Amr Osman, Stefan Köpsell et Thorsten Stufe, présenteront les conclusions de leur étude le 25 juin 2020 entre 8h10 et 9h40 lors de la conférence virtuelle Hotedge ’20.

À propos de l’Université technique de Dresde

La Technische Universität Dresden (TUD) est l’une des meilleures universités d’Allemagne et d’Europe. Forte dans la recherche et considérée comme excellente en termes de la variété et de la qualité des programmes d’études qu’elle offre, elle est également étroitement liée à la culture, aux affaires et à la société. En tant qu’université moderne, dotée d’un large éventail de disciplines et de ses cinq écoles, elle a un spectre scientifique diversifié, que seules quelques autres universités allemandes peuvent égaler. TUD est la plus grande université de Saxe avec environ 32 000 étudiants et 8 300 employés - dont 600 professeurs. Depuis 2012, TU Dresden est l’une des onze universités d’excellence en Allemagne. Il a pu défendre avec succès ce titre le 19 juillet 2019.

À propos de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT)

Étant « l’Université de recherche de l’association Helmholtz », KIT crée et transmet des connaissances pour la société et l’environnement. L’objectif est d’apporter une contribution significative aux défis mondiaux dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et de l’information. Pour ce faire, environ 9 300 collaborateurs coopèrent à travers un large éventail de disciplines en sciences naturelles, sciences de l’ingénieur, économie, sciences humaines et sociales. KIT prépare ses 24 400 étudiants à des postes à responsabilités dans la société, l’industrie et les sciences en proposant des programmes d’études basés sur la recherche. Les efforts d’innovation de KIT établissent un pont entre les découvertes scientifiques importantes et leur application au profit de la société, de la prospérité économique et de la préservation de notre qualité de vie naturelle. KIT est l’une des universités allemandes d’excellence.