25 au 27 janvier 2022 : exercice de cyberdéfense CTF/War Game

janvier 2022 par Marc Jacob

Sous l’égide du Commandement de la Cyberdéfense (COMCYBER) du ministère des Armées et de l’Université de Lorraine, la Base de Défense de Nancy et Lorraine INP organisent, pour la 2e année consécutive, un exercice de cyberdéfense CTF/War Game du 25 au 27 janvier 2022. Plus ambitieux, cet exercice « Cyber Humanum Est » sera multisites, se jouera H24 la nuit du 26 au 27 janvier, et s’adressera à plus de 70 étudiant(e)s. Cet évènement labellisé Fabrique Défense se poursuivra le 28 janvier matin avec un forum métiers cyber et l’annonce des prix des gagnants.

Réalisé avec le soutien de la réserve opérationnelle de cyberdéfense, de personnels de l’université et d’experts en cybersécurité locaux, ce CTF/WARGAME se jouera en simultané sur trois sites distincts : la caserne Verneau Blandan à Nancy, Polytech Nancy et Télécom Nancy. Il mettra en concurrence des étudiants de plusieurs composantes d’enseignement (Mines Nancy, Polytech Nancy, Télécom Nancy, IUT de Brabois et UFR MIM).

Avec plus de 400 jours hommes de préparation, la mobilisation de plus de 110 personnes (organisateurs et participants), l’exercice met en scène trois pays fictifs avec des ambassades, des PC tactiques, des OIV (Organismes d’Importance Vitale), des journaux, le groupe d’attaquants APT54 et même… des espions…

Scénario de l’exercice 2022 :

Un état démocratique en pleine crise économique a besoin de liquidités afin de payer ses dettes contractées auprès de multiples organismes.

Il dispose d’une île sur laquelle de nombreuses ressources minières sont disponibles et décide donc de la vendre au plus offrant.

Deux pays voisins de l’île mise aux enchères sont parties prenantes dans une lutte sans merci afin de mettre la main sur ces ressources inexploitées.

Pour être l’heureux acquéreur de l’île, les deux États en lice usent de tous les moyens à leur disposition pour discréditer leur adversaire afin de remporter la mise avec des attaques informatiques. Ils utilisent attaques et luttes d’influence afin de nuire à l’image ou de collecter des renseignements permettant de discréditer l’État adverse.

Programme de la semaine de l’exercice :

● Mardi 25 janvier : préparation des étudiants à l’exercice (mise en situation, scénario…)

● Mercredi 26 et jeudi 27 janvier : CTF/WARGAME

● Jeudi 27 janvier après-midi : débriefing de l’exercice

● Vendredi 28 janvier matin : Dans le cadre de la Fabrique Défense, une matinée job dating « et si la cybersécurité était votre avenir » est organisée au palais du gouvernement avec une quinzaine de partenaires, annonce des prix et remise des attestations de participation avec Elena Poincet (marraine de l’évènement et présidente de Tehtris), le COMCYBER, le maire de Nancy et président de la métropole du Grand Nancy, le président de l’Université de Lorraine et le commandant de la Base de Défense de Nancy.

Rappel du contexte nancéien :

La Base de Défense de Nancy a signé le 3 juillet 2018 avec la Métropole du Grand Nancy une convention dans le cadre de la politique publique « compétitivité et rayonnement, atouts du Grand Nancy » autour des problématiques de cybersécurité.

La Base de Défense de Nancy a mené le projet qui a permis :

● La mise en place d’un laboratoire cyber « cyber range » au sein de la caserne Verneau, Base de Défense ;

● Le recrutement d’une quinzaine de réservistes opérationnels cyber de haut niveau, issus du tissu industriel et académique régional. Leur emploi est du ressort du COMCYBER qui valide tout engagement.

● L’interopérabilité des plateformes cyber de Nancy, à savoir le cyber range de Nancy Telecom, le cyber range mobile de Verneau et la salle de reverse engineering de l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy ;

● La mise en réseau des différents acteurs régionaux cyber dans le cadre du mandat de correspondant de la réserve cyber pour le Grand Est donné par le COMCYBER au commandant de la Base de Défense de Nancy.

Le 24 juin 2020, une convention de partenariat a été signée entre la Base de Défense de Nancy et l’Université de Lorraine, représentée par les 11 écoles d’ingénieurs de Lorraine INP.

Cette convention a pour objet d’améliorer la formation des étudiants des écoles d’ingénieurs de Lorraine INP, des personnels militaires ou civils en favorisant la meilleure utilisation collective des plateformes de Nancy, dont le laboratoire Cyber Range de Verneau. L’objectif induit est le développement des compétences et des savoir-faire, ainsi que la connaissance d’un vivier sur lequel le COMCYBER peut s’appuyer pour ses besoins de recrutement en Cyber Défense.