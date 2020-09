24 septembre Webinar EBRC : Nouveau le programme Customer Security Programme (CSP) de SWIFT évolue avec la COVID-19 ! Quels sont les impacts pour votre conformité ?

septembre 2020 par Marc Jacob

Le programme CSP de SWIFT évolue et s’adapte en permanence. Désormais il ne s’agit plus pour les entreprises de viser une conformité ponctuelle mais réellement d’intégrer celle-ci au cœur de ses processus et de sa gouvernance. Partenaire de référence, certifié et reconnu pour son expertise en « Risk Assessment » et « Risk Management », EBRC met à la disposition de ses clients une approche unique et globale qui vous permettra de vous conformer aux exigences du CSCF de SWIFT et de réévaluer vos contrôles efficacement. Lors de notre webinar, Aline Moyret -GRC practice lead – et Laurent Crozier – Senior Consultant – vous proposent un tour d’horizon des changements du programme, ainsi qu’une présentation de notre méthode d’évaluation des contrôles en utilisant une approche orientée risque avec l’outil EGERIE.

- Pour vous inscrire cliquez ICI