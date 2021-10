24 novembre Conférence Le Collège Européen des Investigations Financières et de l’Analyse Financière Criminelle (CEIFAC) en partenariat avec le Centre de culture numérique (CCN) de l’université de Strasbourg : Les cyberattaques : tous concernés !

octobre 2021 par Marc Jacob

Le Collège Européen des Investigations Financières et de l’Analyse Financière Criminelle (CEIFAC) en partenariat avec le Centre de culture numérique (CCN) de l’université de Strasbourg, organisent une rencontre inédite, un colloque universitaire ouvert au grand public, le mercredi 24 novembre 2021, de 14h à 17h, sur le campus de l’université de STRASBOURG. Le colloque sera disponible en live et en différé.

Dans une volonté d’ouverture au public, le CEIFAC, centre universitaire de formation des enquêteurs et des magistrats de l’Union européenne à la lutte contre la criminalité organisée et le CCN, espace de l’université de Strasbourg dédié à la découverte, à la sensibilisation et à la formation au numérique, proposent d’aborder en cette fin d’année le thème de la sensibilisation du grand public aux risques du monde numérique.

Deux tables rondes seront proposées à cet effet. La première table ronde aura pour thème la sensibilisation, la prévention, l’aide à la population. Interviendront différents acteurs (associations, représentants de l’Eurométropole de Strasbourg, …) et traiteront des aspects liés à l’importance de sensibiliser le public dans l’optique de susciter et de cultiver une vigilance active et efficace de tous et particulièrement par les petites et moyennes entreprises dans l’exploitation d’outils numériques. La seconde table ronde présentera une approche plus judiciaire du sujet en proposant d’aborder différents types d’attaques, d’escroqueries ainsi que des moyens de se prévenir contre de tels agissements. Enfin, un temps d’échange avec l’ensemble des experts sera proposé au public. Pour un visionnage en direct via Youtube : https://youtu.be/32c3lCzFn5o

Avec la participation notamment de :

Chantal CUTAJAR, Directrice générale du CEIFAC, Université de STRASBOURG ;

Centre de Culture Numérique (CCN), Université de STRASBOURG ;

Délégation à la protection des données, Eurométropole de STRASBOURG ;

Associations d’inclusion numérique ;

Cybermalveillance.gouv ;

Philippe DE KOSTER, avocat général, chef de la cellule de traitement des informations Ctif, Belgique ;

Elena VALLEJO, gendarmerie nationale, Grand Est ;

Détails pratiques :

Mercredi 24 novembre 2021

Amphithéâtre Alain BERETZ, de 14h à 17h