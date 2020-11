1er décembre 2020 à 14h15 Webinar Kiwi-Backup : Ransomwares Etat des lieux et moyens de protection

novembre 2020 par Marc Jacob

Depuis notre précèdent webinar sur le sujet datant de 2018, les méthodes d’attaques ont évoluées tout comme les moyens de se protéger. En effet, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, les entreprises ne doivent plus seulement protéger leur parc informatique mais doivent aussi sensibiliser les employés sur les risques en télétravail

Rejoignez-nous en live pendant 1 heure pour tout savoir sur les ransomwares

Au programme :

1. L’état actuel de la menace : une recrudescence des ransomwares

2. Quels sont les différents types de ransomwares et leurs moyens d’attaques ?

3. Comment vous protéger en amont ?

Le facteur humain : première cause d’attaque. Comment former votre équipe ?

Comment protéger votre parc informatique ?

4. Réagir lors d’une attaque : les actions à faire et à ne pas faire

5. La sauvegarde de données, une assurance vie en cas de ransomware

Les intervenants

Loïc LEITZ - Chargé de communication

Stéphanie MEYER - Directrice Commerciale