24 juin de 15h00 à 17h00 le CLUSIF organise une conférence pour ses membres sur le thème Cybersécurité et dirigeants

juin 2021 par Marc Jacob

Le risque cyber s’est invité parmi les risques majeurs touchant les organismes, comme le soulignent nombre de rapports annuels ou encore sur les derniers Global Risks Report du World Economic Forum. La cybersécurité s’est donc progressivement invitée au sein des COMEX et des directions métier, non plus comme une case technique à cocher mais en tant que réponse à un risque business.